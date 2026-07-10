Por unanimidad (24 votos) la Comisión Permanente aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14718, que propone incorporar un día no laborable.

El legislador Alex Paredes Gonzales (bancada de Somos Perú), presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señaló que su grupo de trabajo valora positivamente que la fecha, cuya declaratoria de día no laborable se propone, es un hecho de especial relevancia.

Se trata del 10 de julio de cada año en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por conmemorarse el aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región madrediosense.

La declaratoria establecida comprende a los centros de trabajo de las entidades públicas, así como a los del sector privado que prestan servicios en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, conforme al régimen laboral correspondiente.

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Además, señala que la municipalidad provincial de Tambopata y los gobiernos locales comprendidos en su jurisdicción, en coordinación con el gobierno regional de Madre de Dios y las entidades competentes, adoptan, en el marco de sus funciones y competencias, las medidas administrativas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la población durante el día no laborable declarado por la presente ley.

La inciativa de APP indica que desde el punto de vista económico y social, la declaratoria generará efectos positivos en la dinamización del comercio local y el turismo interno. Foto: GEC.

La inciativa de Eduardo Salahuana (APP) indica que desde el punto de vista económico y social, la declaratoria generara efectos positivos en la dinamización del comercio local, el turismo interno, la gastronomía regional, la artesanía, los servicios de transporte, hospedaje y demás actividades vinculadas a la celebración del aniversario.

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“De esta manera, la norma permite promover una festividad con arraigo histórico y cultural, sin afectar el equilibrio presupuestal ni generar cargas financieras adicionales para el Estado”, añade.