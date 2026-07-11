El partido político Fuerza Popular definió a los parlamentarios que ejercerán la vocería de sus bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado para el primer año del Congreso Bicameral (2026-2027), que iniciará funciones desde el próximo 27 de julio.

La bancada en la Cámara de Diputados será encabezada por Cecilia Chacón, quien asumirá como vocera titular, mientras que Arturo Alegría ocupará la vocería alterna. Mientras que en el Senado, la representación política recaerá en Patricia Juárez como vocera principal y Víctor Flores como vocero alterno.

La designación se concretó durante una jornada de inducción dirigida a los congresistas electos de Fuerza Popular en Cañete, encuentro en el que participó la presidenta electa y lideresa del partido, Keiko Fujimori.

En su discurso ante la bancada, Fujimori sostuvo que el oficialismo se prepara para asumir la conducción política del próximo Parlamento y respaldar la gestión del Ejecutivo durante el nuevo quinquenio.

Durante una reunión con sus congresistas electos afirmó que el oficialismo se prepara para asumir el rol de "bancada de Gobierno". Foto: Fuerza Popular.

“Nos preparamos para ser la bancada de Gobierno y Fuerza Popular, para dirigir los destinos de nuestro país por cinco años” , afirmó.