El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que asistirá a la ceremonia de asunción de mando de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, prevista para el próximo 28 de julio en el Congreso de la República.

La confirmación se produjo durante una videollamada que ambos sostuvieron este viernes, en la que también participó el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna. Según informó la Presidencia de Chile mediante un comunicado, Fujimori extendió la invitación al mandatario chileno, quien aceptó participar en la ceremonia de transferencia de mando.

Durante la conversación, Kast felicitó a la presidenta electa por su reciente victoria en las elecciones y le deseó éxito en la gestión que iniciará a fines de julio.

Asimismo, ambos coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la histórica relación entre Perú y Chile, impulsando una mayor cooperación bilateral y promoviendo el intercambio comercial y las inversiones en beneficio de ambos países.

José Antonio Kast confirmó que viajará a Lima para participar en la ceremonia de asunción de mando de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio. Foto: X/ José Antonio Kast.

En materia de integración regional, los dos líderes destacaron la importancia de revitalizar la Alianza del Pacífico como un mecanismo para fortalecer el comercio, las inversiones y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

La agenda también incluyó temas de seguridad. Kast y Fujimori intercambiaron opiniones sobre los desafíos compartidos en materia migratoria y coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan a ambas naciones.

Durante la videollamada, ambos líderes abordaron temas de integración regional, comercio, inversiones y cooperación para enfrentar el crimen organizado. Foto: X/ José Antonio Kast.

Continúan los contactos internacionales

Desde su proclamación como presidenta electa, Keiko Fujimori ha sostenido comunicaciones con diversos líderes de la región. Entre ellos figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

También mantuvo videollamadas con los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Uruguay, Yamandú Orsi, además de conversar con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

En los últimos días, la presidenta electa también recibió a los embajadores de Japón y de China en el Perú. En este último encuentro, el embajador Song Yang le entregó una carta de saludo del presidente chino, Xi Jinping, tras su elección.

Asimismo, el jueves recibió en su oficina de San Isidro al presidente de la República, José María Balcázar, quien la invitó formalmente a una reunión en Palacio de Gobierno la próxima semana para dialogar sobre el proceso de transferencia y la marcha del país.