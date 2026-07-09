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Redacción Gestión
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este jueves por 30 minutos. El mandatario llegó al local de Fuerza Popular para invitarla a Palacio la siguiente semana.

“El presidente Valcárcel, ha tenido la gentileza y la amabilidad de venir a saludarme. Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado en principio el jueves en la mañana. Yo estaría asistiendo a Palacio para seguir en esta conversación”, dijo Fujimori a la prensa tras la reunión.

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