El presidente José María Balcázar informó este martes que invitará a la mandataria electa Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno, tras su victoria en las urnas y como parte del proceso protocolar de transición.

En diálogo con Exitosa, Balcázar apuntó que se están dando “todas las facilidades” para que el gobierno entrante tenga “conocimiento del estado austero” y resaltó que dejan cifras en azul.

“La vamos a invitar (a Keiko Fujimori) a ver si acepta esta semana que viene para tener una reunión en Palacio (de Gobierno), que nos gustaría tenerla”, puntualizó.

Balcázar añadió que también se acercarán al excandidato Roberto Sánchez para que “acepte una transición ordenada”.

Las sugerencias a Keiko Fujimori

El jefe de Estado insistió en que la presidenta electa Keiko Fujimori debe promover el diálogo con sus opositores para que pueda tener un gobierno firme, dado que su triunfo fue ajustado y “la otra parte se encuentra descontenta”.

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa para el periodo 2025-2031. (Foto: @ope_peru / X)

Además, precisó que la mandataria debe priorizar las obras y “conversar con el pueblo directamente, dado que ”la gente está cansada del autoritarismo que sucede en muchas partes de Latinoamérica".

“A la presidenta (Keiko Fujimori) conviene, en este momento, como nunca, tender puentes. He percibido que la única forma es tratar directamente con la gente”, dijo.