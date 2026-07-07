José María Balcázar aseguró que dejará un gobierno con las finanzas en orden. Foto: difusión
José María Balcázar aseguró que dejará un gobierno con las finanzas en orden. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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a Palacio de Gobierno, tras su victoria en las urnas y como parte del proceso protocolar de transición.

En diálogo con Exitosa, y resaltó que dejan cifras en azul.

“La vamos a invitar (a Keiko Fujimori) a ver si acepta esta semana que viene para tener una reunión en Palacio (de Gobierno), que nos gustaría tenerla”, puntualizó.

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Balcázar añadió que también se acercarán al excandidato Roberto Sánchez para que “acepte una transición ordenada”.

Las sugerencias a Keiko Fujimori

El jefe de Estado insistió en que con sus opositores para que pueda tener un gobierno firme, dado que su triunfo fue ajustado y “la otra parte se encuentra descontenta”.

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa para el periodo 2025-2031. (Foto: @ope_peru / X)
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa para el periodo 2025-2031. (Foto: @ope_peru / X)

Además, precisó que la mandataria debe priorizar las obras y “conversar con el pueblo directamente, dado que ”la gente está cansada del autoritarismo que sucede en muchas partes de Latinoamérica".

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“A la presidenta (Keiko Fujimori) conviene, en este momento, como nunca, tender puentes. He percibido que la única forma es tratar directamente con la gente”, dijo.

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