La Encuesta de Opinión Industrial de la SNI indica que la reducción de la delincuencia lidera las prioridades de los empresarios para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Cerca de la mitad de las empresas industriales llegan al inicio del nuevo Gobierno con expectativas favorables para la economía del Perú y sus propios negocios, reveló la última Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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