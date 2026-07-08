El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, visita a la presidenta electa, Keiko Fujimori en su local de campaña. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
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Redacción Gestión
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para reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori.

Como se recuerda, López Aliaga anunció previamente que se reuniría con Fujimori para ofrecer apoyo técnico a su próximo gobierno.

Durante un evento partidario en el distrito limeño de El Rímac,

Noticia en desarrollo.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, visita a la presidenta electa, Keiko Fujimori en su local de campaña. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, visita a la presidenta electa, Keiko Fujimori en su local de campaña. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

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