El excandidato presidencial y líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga llegó hasta el distrito limeño de San Isidro para reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori.
Como se recuerda, López Aliaga anunció previamente que se reuniría con Fujimori para ofrecer apoyo técnico a su próximo gobierno.
Durante un evento partidario en el distrito limeño de El Rímac, precisó que, tras regresar de un viaje, buscará concretar la visita para ponerse a disposición de la mandataria electa.
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