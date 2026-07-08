Jefe de transferencia designa equipos sectoriales para traspaso en ministerios.|FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Jefe de transferencia designa equipos sectoriales para traspaso en ministerios.|FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta medida fue realizada por encargo de la presidenta electa Keiko Fujimori.

La labor de los equipos de transferencia permitirá

Marco Vinelli se reunió en la previa con

LEA TAMBIÉN: Julio Velarde continuará a la cabeza del BCRP: acepta propuesta de Keiko Fujimori

En la reunión, se establecieron los lineamientos para que los equipos de transferencia accedan a la información de cada uno de los sectores que conforman el Poder Ejecutivo.

integradas por funcionarios de la actual gestión y personas asignadas por el próximo gobierno, las cuales deberán suscribir un acta y aprobar un cronograma de trabajo.

La medida fue realizada por encargo de la presidenta electa Keiko Fujimori. (Keiko Fujimori)
La medida fue realizada por encargo de la presidenta electa Keiko Fujimori. (Keiko Fujimori)

TE PUEDE INTERESAR

Gobernadores conversaron con Fujimori sobre el Fenómeno del Niño: ¿Qué medidas dispondrá?
JNJ reprogramó entrevista final para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿Cuándo?
Elecciones regionales y municipales en riesgo por falta de presupuesto, ¿se pueden postergar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.