El jefe del equipo de transferencia del próximo gobierno, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transpaso de gestión en los distintos ministerios. Esta medida fue realizada por encargo de la presidenta electa Keiko Fujimori.

La labor de los equipos de transferencia permitirá recopilar información importante para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión.

Marco Vinelli se reunió en la previa con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, para dar inicio a las coordinaciones para un traspaso de mando de la administración del Estado.

En la reunión, se establecieron los lineamientos para que los equipos de transferencia accedan a la información de cada uno de los sectores que conforman el Poder Ejecutivo.

La transferencia de gestión se iniciará con la instalación de las comisiones respectivas en cada uno de los sectores del Ejecutivo, integradas por funcionarios de la actual gestión y personas asignadas por el próximo gobierno, las cuales deberán suscribir un acta y aprobar un cronograma de trabajo.