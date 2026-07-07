El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una sesión extraordinaria, decidió cambiar el cronograma del concurso para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entidad dispuso que la entrevista personal, última fase del proceso, se realice el martes 14 de julio en su sede institucional de San Isidro. La evaluación presencial se llevará a cabo desde las 11:00 a. m. en la sede de la JNJ de la avenida Paseo de la República y ese mismo día se realizarán las publicaciones oficiales del concurso.

Al término de la entrevista, la JNJ publicará las calificaciones obtenidas, el cuadro de méritos y el resultado de la votación que determinará al ganador del concurso.

Si no se producen nuevos escenarios que puedan retrasar los resultados, el nuevo jefe de la ONPE asumirá el cargo en una ceremonia de juramentación prevista para el jueves 16 de julio de 2026.

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Cabe precisar que el cambio de fecha se debe a la reincorporación de Carlos Martín Loyola Escajadillo como único candidato en el proceso, lo que permitió reactivar el proceso cuando estaba por cancelarse.