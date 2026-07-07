JNJ reprogramó entrevista final para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
JNJ reprogramó entrevista final para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
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Redacción Gestión
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o para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entidad dispuso que la entrevista personal, última fase del proceso, se realice el martes 14 de julio en su sede institucional de San Isidro.

Al término de la entrevista,

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Si no se producen nuevos escenarios que puedan retrasar los resultados, el nuevo jefe de la ONPE asumirá el cargo en una ceremonia de juramentación prevista para el jueves 16 de julio de 2026.

LEA TAMBIÉN: ONPE aclara que el marco legal para el voto de peruanos en el extranjero no se ha modificado

Cabe precisar que el cambio de fecha se debe a

El cambio de fecha se debe a la reincorporación de Carlos Martín Loyola Escajadillo como único candidato en el proces. (Foto: Andina)
El cambio de fecha se debe a la reincorporación de Carlos Martín Loyola Escajadillo como único candidato en el proces. (Foto: Andina)

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