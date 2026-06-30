Ausentismo electoral se redujo de 28 % en 2021 a 24 % en 2026| Foto: ONPE
Ausentismo electoral se redujo de 28 % en 2021 a 24 % en 2026| Foto: ONPE
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Redacción Gestión
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En los comicios de este año, el ausentismo electoral de 28% a 24% a nivel nacional, de acuerdo con según (ONPE).

De acuerdo con el informe “Analítica Electoral 1 Participación electoral EG 2026: ciudadanía, territorios y miembros de mesa”, indicó que la reducción del ausentismo refleja una recuperación de los niveles de participación registrados antes de la pandemia del covid-19.

Las mayores tasas de ausentismo en las regiones de Loreto con un 41.5%, seguida de Amazonas con 37.7% y Huancavelica con 35.8%. A escala provincial, Putumayo (Loreto) presentó el mayor índice de inasistencia del país con 66.5%, seguido de Purús (Ucayali) con 61.7%. Por otro lado, provincias como San Román (Puno), Cañete (Lima), Chincha (Ica), Arequipa y Tacna registraron los menores niveles de ausentismo electoral.

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Según el análisis, estos resultados evidencian la incidencia de factores estructurales relacionados con la accesibilidad territorial.

En Lima Metropolitana, el ausentismo disminuyó cuatro puntos, de 24% en 2021 a 20% el 2026.

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En tanto, también se analizó el impacto de la instalación de mesas de sufragio en centros poblados para acercar el voto a poblaciones alejadas. Desde su implementación en las Elecciones Generales 2006, el número de centros poblados atendidos pasó de 99 a 1,913 en el 2026; mientras que las mesas de votación aumentaron de 449 a 4,700.

Debido a esta estrategia, más de 1.1 millones de electores estuvieron habilitados para sufragar en esas localidades durante las elecciones de este año.

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El estudio precisó que los distritos con menor presencia estatal y menores niveles de desarrollo humano tienden a registrar mayores niveles de ausentismo, especialmente en las macrozonas norte y selva.

Finalmente, las mujeres registraron mayores niveles de participación como miembros de mesa que los hombres en todas las circunscripciones del país.

La ONPE precisó que los distritos con menor presencia estatal y menores niveles de desarrollo humano tienden a registrar mayores niveles de ausentismo. (Fuente: El Peruano)
La ONPE precisó que los distritos con menor presencia estatal y menores niveles de desarrollo humano tienden a registrar mayores niveles de ausentismo. (Fuente: El Peruano)

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