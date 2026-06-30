La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto al proceso del 2021. En los comicios de este año, el ausentismo electoral de 28% a 24% a nivel nacional, de acuerdo con según (ONPE).

De acuerdo con el informe “Analítica Electoral 1 Participación electoral EG 2026: ciudadanía, territorios y miembros de mesa”, indicó que la reducción del ausentismo refleja una recuperación de los niveles de participación registrados antes de la pandemia del covid-19. Sin embargo, advirtió que las desigualdades territoriales continúan influyendo en los patrones de participación de los electores.

Las mayores tasas de ausentismo en las regiones de Loreto con un 41.5%, seguida de Amazonas con 37.7% y Huancavelica con 35.8%. A escala provincial, Putumayo (Loreto) presentó el mayor índice de inasistencia del país con 66.5%, seguido de Purús (Ucayali) con 61.7%. Por otro lado, provincias como San Román (Puno), Cañete (Lima), Chincha (Ica), Arequipa y Tacna registraron los menores niveles de ausentismo electoral.

Según el análisis, estos resultados evidencian la incidencia de factores estructurales relacionados con la accesibilidad territorial. Las dificultades de transporte, las largas distancias hacia los locales de votación y la limitada presencia de servicios públicos continúan afectando la participación electoral en diversas zonas de la Amazonía y las áreas fronterizas.

En Lima Metropolitana, el ausentismo disminuyó cuatro puntos, de 24% en 2021 a 20% el 2026. Sin embargo, el estudio identificó que distritos con altos niveles de desarrollo humano y mayor presencia estatal, como Miraflores y San Isidro, en donde se registraron mayores niveles de ausentismo que varios distritos de Lima Este y Sur.

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En tanto, también se analizó el impacto de la instalación de mesas de sufragio en centros poblados para acercar el voto a poblaciones alejadas. Desde su implementación en las Elecciones Generales 2006, el número de centros poblados atendidos pasó de 99 a 1,913 en el 2026; mientras que las mesas de votación aumentaron de 449 a 4,700.

Debido a esta estrategia, más de 1.1 millones de electores estuvieron habilitados para sufragar en esas localidades durante las elecciones de este año.

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El estudio precisó que los distritos con menor presencia estatal y menores niveles de desarrollo humano tienden a registrar mayores niveles de ausentismo, especialmente en las macrozonas norte y selva. Además, los distritos con una mayor proporción de población de 70 años o más presentan mayores niveles de inasistencia debido a que el voto es facultativo para este grupo etario.

Finalmente, las mujeres registraron mayores niveles de participación como miembros de mesa que los hombres en todas las circunscripciones del país.