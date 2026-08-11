La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a AFP Integra el cierre de dos de sus agencias, ubicadas en Chimbote (Áncash) y Chincha Alta (Ica), según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Las oficinas que dejarán de operar se encuentran en la avenida Francisco Bolognesi 369, en Chimbote, y en la calle Lima 250, en Chincha Alta . La autorización se produjo luego de que AFP Integra solicitara dejar sin efecto los certificados que permitían el funcionamiento de ambos establecimientos.

Como parte del proceso, la SBS también dejó sin efecto los respectivos certificados de autorización. La entidad señaló que Integra deberá cumplir con las disposiciones establecidas para estos casos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención a sus afiliados.

AFP Integra informó que sus clientes podrán continuar realizando sus consultas y operaciones mediante sus distintos canales digitales y remotos.

Integra busca ampliar su oferta

El cierre de estas dos agencias ocurre mientras AFP Integra evalúa ampliar su oferta de productos en el marco de los cambios que plantea la reforma del sistema de pensiones.

La compañía presentó ante la SBS una solicitud para incorporar las rentas particulares a su oferta. Se trata de productos que permiten convertir un ahorro en pagos periódicos durante la jubilación.

FP Integra cerrará sus agencias ubicadas en Chimbote y Chincha Alta, tras la autorización otorgada por la SBS. Foto: Andina.

La propuesta se encuentra actualmente bajo evaluación del regulador y apunta a ampliar los servicios de Integra hacia soluciones vinculadas con seguros y pensiones.

La compañía ha señalado que este proceso no modificará la administración de los fondos de sus actuales afiliados. Sus cuentas individuales de capitalización, la gestión de los fondos previsionales y la atención a sus clientes continuarán con normalidad.

Reforma modifica el escenario previsional

La reforma del sistema de pensiones permitirá que, además de las AFP, bancos y compañías de seguros participen en la administración de fondos previsionales, ampliando la competencia a partir de 2027.

El superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, señaló recientemente a RPP que al menos tres grupos económicos locales analizan ingresar al negocio previsional mediante un banco o una compañía de seguros. También indicó que algunos participantes actuales podrían reorganizar sus operaciones dentro de sus respectivos conglomerados financieros.

En este nuevo escenario, AFP Integra, perteneciente al grupo internacional SURA, busca ampliar su oferta hacia productos relacionados con pensiones, seguros y ahorro.