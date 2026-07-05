El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, envió un oficio múltiple a todos los ministros para formalizar el inicio del proceso de transferencia de la gestión de gobierno.

El Oficio Múltiple D000016-2026-PCM-DPCM, emitido tras la proclamación oficial de resultados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), precisó que la medida responde a la victoria de la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

En el oficio se precisó que Marco Vinelli fue designado por Fujimori como responsable de coordinar el proceso de transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo. Además, actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) ante los ministerios y demás entidades del Estado.

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Arroyo solicitó a todos los ministerios que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) y los órganos competentes adopten las acciones necesarias para asegurar un adecuado proceso de transferencia, facilitando la acreditación del estos equipos y la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente.

Finalmente, pidió que estas disposiciones se extiendan a viceministerios, secretarías generales, órganos y unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y demás entidades de cada sector.

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Asimismo, se dispuso las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna de la información prevista, en línea con los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de los servicios públicos.