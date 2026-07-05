Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
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de la gestión de gobierno.

El Oficio Múltiple D000016-2026-PCM-DPCM, emitido tras la proclamación oficial de resultados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE),

Además, actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) ante los ministerios y demás entidades del Estado.

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Arroyo solicitó a todos los ministerios que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) y los órganos competentes adopten las acciones necesarias para asegurar un adecuado proceso de transferencia, facilitando la acreditación del estos equipos y la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente.

Finalmente,

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Asimismo, se dispuso las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna de la información prevista, en línea con los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de los servicios públicos.

La PCM precisó que Marco Vinelli fue designado por Fujimori como responsable de coordinar el proceso de transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo. (Keiko Fujimori)
La PCM precisó que Marco Vinelli fue designado por Fujimori como responsable de coordinar el proceso de transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo. (Keiko Fujimori)

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