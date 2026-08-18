Comercializadora de la Plata, operador en Perú de las firmas Tous, New Era, Bimba y Lola y Lacoste, prepara una nueva etapa de expansión en el mercado local. Para la segunda mitad de 2026 y 2027, la firma peruana reforzará la presencia de Mó, marca propia de la cadena española Multiópticas, ampliará su red de tiendas, incorporará una nueva marca a su portafolio y llevará sus operaciones a nuevas plazas. ¿Qué otros movimientos alista?

En el primer semestre de 2026, Comercializadora de la Plata creció 27% en Perú, pese a la desaceleración inicial por la incertidumbre electoral, según Álvaro Choza Rodríguez, CEO y cofundador de la compañía. El fenómeno de El Niño afectó la venta de prendas de abrigo de Bimba y Lola y Lacoste, aunque el impacto fue acotado porque sus marcas no están enfocadas exclusivamente en invierno.

LEA TAMBIÉN: Multiópticas concreta su ingreso a Perú con primera tienda en Lima y activa expansión

Mó: la nueva apuesta de Comercializadora de la Plata

Mó, marca propia de la cadena española Multiópticas, es una de las nuevas apuestas de Comercializadora de la Plata en Perú. La firma aterrizó este año y ya abrió dos tiendas, en Jockey Plaza y Conquistadores, con una propuesta enfocada en la moda y los accesorios. “Mó es el nuevo lanzamiento de la empresa; es una marca propia de gafas española que viene a romper el paradigma del monopolio en Perú”, explicó Choza Rodríguez.

La expansión de Mó continuará en 2027, cuando la compañía prevé abrir entre 10 y 12 tiendas, sujeto a la disponibilidad de locales. A esta estrategia se sumará el lanzamiento, previsto para septiembre, de Mó Smart, gafas equipadas con cámara e inteligencia artificial. “En 4 o 5 años nos caben entre 50 y 60 tiendas en Perú”, señaló Choza Rodríguez, al referirse al potencial de crecimiento de la marca.

Expansión de tiendas físicas entre 2026 y 2027

Comercializadora de la Plata prevé cerrar 2026 con 58 tiendas entre sus cinco marcas, luego de concretar ocho nuevas aperturas durante el año. La expansión incluye un outlet de New Era en Atocongo, inaugurado en julio, además de nuevos locales de la marca en Mall Plaza Comas y Trujillo. En esta última ciudad también abrirá Tous y Bimba y Lola, en el marco de la ampliación del mall prevista para fin de año. Para sostener este despliegue, la compañía destinará al menos US$1.5 millones este año y proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de entre 25% y 30%.

El plan continuará en 2027, cuando la empresa prevé abrir entre 10 y 15 nuevas tiendas, combinando nuevas aperturas de marcas consolidadas como New Era y Tous con la expansión de sus nuevos conceptos. “Estamos más en un momento de expansión”, señaló Álvaro Choza Rodríguez, quien destacó al retail propio como el motor de crecimiento y la mayor fortaleza de la compañía.

Nueva marca se suma al portafolio

La nueva incorporación al portafolio será ’47, marca estadounidense de estilo deportivo fundada en Boston en 1947 por los hermanos Arthur y Henry D’Angelo. La firma se especializa en gorras y prendas deportivas, con una propuesta que combina deporte y moda. En Perú, Comercializadora de la Plata iniciará su comercialización a finales de 2026, con un posicionamiento más premium y una mayor orientación hacia el público femenino.

El ingreso de ’47 contempla la apertura de una o dos tiendas antes de finalizar 2026, con foco en Lima, donde la compañía concentra el desarrollo de sus nuevas marcas. Su llegada sumará una nueva alternativa a la categoría de gorras dentro del portafolio de Comercializadora de la Plata.

Crecimiento en provincias

Comercializadora de la Plata identifica en las provincias un espacio relevante para el crecimiento de sus marcas. En 2025, la compañía reforzó su presencia fuera de Lima con la apertura de New Era en Chiclayo y Piura, además de tiendas de Tous en Piura y Arequipa. En esta última ciudad, trasladó su local de Real Plaza a Mall Plaza, donde el desempeño ha sido mejor. “En provincia hay muchísimo mercado”, señaló Álvaro Choza Rodríguez.

La estrategia parte de consolidar primero las marcas en Lima y luego llevarlas a nuevas plazas. Bajo ese esquema, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura son consideradas ciudades clave para su desarrollo. “Creemos que Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura son puntos muy importantes para nuestras marcas”, sostuvo Choza Rodríguez. Las marcas más maduras, como New Era, ya avanzan en este proceso, mientras que los nuevos conceptos concentran inicialmente su desarrollo en Lima.