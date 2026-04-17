La española Multiópticas concretó su ingreso al mercado peruano con la apertura de su primera tienda en Lima, marcando el inicio de su operación en el país tras varios meses de preparación.

El debut se realizó en el centro comercial Jockey Plaza, uno de los principales complejos comerciales de la capital, con lo que la compañía da el paso desde el anuncio a la ejecución de su estrategia de expansión en Perú, según el medio especializado Moda en Gafas.

La operación se despliega bajo la marca Mó, con la que Multiópticas articula su crecimiento internacional y que ya ha utilizado en otros mercados fuera de España, como México, donde ha venido consolidando su presencia en los últimos años.

El ingreso al país se concreta en línea con lo anticipado en 2025, cuando la compañía anunció su llegada a Perú como parte de su plan de internacionalización, tras una ampliación de capital superior a los US$50 millones.

Para su desarrollo local, Multiópticas opera en alianza con Comercializadora de la Plata, socio local que trabaja también con marcas como Lacoste, Bimba y Lola y Tous, lo que refuerza su capacidad de despliegue en el mercado peruano.

La española Multiópticas ya tiene presencia en México, donde opera con dos tiendas en Ciudad de México. (Foto: Disfusión)

Expansión en marcha

Con esta apertura, la firma entra a competir en un sector donde ya participan actores consolidados como GMO, Econolentes y Sunglass Hut, en un mercado que bordea los US$295 millones y mantiene previsiones de crecimiento anual en torno al 3,6% hasta 2035, de acuerdo con Moda en Gafas.

En paralelo, la compañía prevé continuar su crecimiento en el país con nuevas aperturas durante 2026, como parte de su estrategia de consolidación en centros comerciales y ubicaciones de alto tráfico.

Según medios del sector retail, el plan considera alcanzar entre cinco y seis establecimientos en Perú hacia finales de 2026, proyección vinculada al despliegue que lidera su socio local, Comercializadora de la Plata.

Con este movimiento, Multiópticas pasa de la fase de anuncio a la ejecución efectiva en Perú, abriendo una nueva etapa en la competencia del retail óptico local y marcando el inicio de su crecimiento en el país.