La mandataria electa Keiko Fujimori adelantó su voluntad de retomar las relaciones diplomáticas con México, las cuales están suspendidas desde noviembre del 2025 a raíz del asilo político dado por la administración de Claudia Sheinbaum a la exministra Betssy Chávez.

“De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, mencionó Fujimori Higuchi.

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Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que fue Perú quien quebró los lazos binacionales, mas se mostró a favor de retomar el diálogo y la cooperación.

“Tenemos la intención de recuperar la relación con Perú. La rompieron ellos. Qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa”, dijo la mandataria mexicana.

La razón de la discordia: la ex primera ministra Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima mientras se resuelve el pedido judicial para que se le conceda un salvoconducto que le permita salir del país. Foto: Andina.

Sheinbaum agregó que solicitó a su Cancillería establecer comunicación con “el nuevo equipo que gobernará” para afinar los detalles de “cómo recuperar la relación”.

Cabe añadir que desde mayo del 2024, como parte de la prolongada tensión política entre México y Perú, el país norteamericano determinó la obligatoriedad de visa para ingresar a su territorio.