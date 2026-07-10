Perú rompió las relaciones diplomáticas con México en noviembre del 2025. Ambas mandatarias se muestran a favor de retomar el vínculo binacional. Composición: Gestión
Perú rompió las relaciones diplomáticas con México en noviembre del 2025. Ambas mandatarias se muestran a favor de retomar el vínculo binacional. Composición: Gestión
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Redacción Gestión
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La mandataria electa Keiko Fujimori adelantó su voluntad de retomar las relaciones diplomáticas con México, las cuales están suspendidas desde noviembre del 2025

“De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, mencionó Fujimori Higuchi.

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Al respecto, la presidenta , mas se mostró a favor de retomar el diálogo y la cooperación.

“Tenemos la intención de recuperar la relación con Perú. La rompieron ellos. Qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa”, dijo la mandataria mexicana.

La razón de la discordia: la ex primera ministra Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima mientras se resuelve el pedido judicial para que se le conceda un salvoconducto que le permita salir del país. Foto: Andina.
La razón de la discordia: la ex primera ministra Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima mientras se resuelve el pedido judicial para que se le conceda un salvoconducto que le permita salir del país. Foto: Andina.

Sheinbaum agregó que solicitó a para afinar los detalles de “cómo recuperar la relación”.

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Cabe añadir que desde mayo del 2024,

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