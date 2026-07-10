La mandataria electa Keiko Fujimori adelantó su voluntad de retomar las relaciones diplomáticas con México, las cuales están suspendidas desde noviembre del 2025 a raíz del asilo político dado por la administración de Claudia Sheinbaum a la exministra Betssy Chávez.
“De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, mencionó Fujimori Higuchi.
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Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que fue Perú quien quebró los lazos binacionales, mas se mostró a favor de retomar el diálogo y la cooperación.
“Tenemos la intención de recuperar la relación con Perú. La rompieron ellos. Qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa”, dijo la mandataria mexicana.
Sheinbaum agregó que solicitó a su Cancillería establecer comunicación con “el nuevo equipo que gobernará” para afinar los detalles de “cómo recuperar la relación”.
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Cabe añadir que desde mayo del 2024, como parte de la prolongada tensión política entre México y Perú, el país norteamericano determinó la obligatoriedad de visa para ingresar a su territorio.