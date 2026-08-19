La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, solicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, declarar Ilo en estado de emergencia.

Gutiérrez sostuvo que esta medida permitiría modificar partidas presupuestales para intervenir las quebradas Zaparo y Pacocha y brindar asistencia a la población perjudicada.

Gutiérrez cuestionó la respuesta del Ejecutivo ante la emergencia en el sur del país y pidió una mayor presencia de los ministros.

Sostuvo que en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia.

Uno de los principales problemas se encuentra en la Costanera Sur, donde un tramo de la carretera colapsó y un vehículo cayó a un abismo, detalló en Canal N.

Gilia Gutiérrez sostuvo que en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia. (Foto referencial: MTC)

El Gobierno Regional habilitó un paso alterno con más de cinco maquinarias pesadas desde las 2:00 p.m. del día anterior y solicitó al MTC encargarse de la reconstrucción definitiva de la vía.

La emergencia también alcanzó al Hospital de Ilo, que presentó ocho filtraciones de gran magnitud en sus techos, anotó.