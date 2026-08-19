Gilia Gutiérrez sostuvo que en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia. Foto: Difusión.
Gilia Gutiérrez sostuvo que en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, solicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, declarar Ilo en estado de emergencia.

Gutiérrez sostuvo que esta medida permitiría modificar partidas presupuestales para

Gutiérrez cuestionó la respuesta del Ejecutivo ante la emergencia en el sur del país y pidió una mayor presencia de los ministros.

Sostuvo que en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia.

Uno de los principales problemas se encuentra en la Costanera Sur, donde un tramo de la carretera colapsó y un vehículo cayó a un abismo, detalló en Canal N.

Gilia Gutiérrez sostuvo que en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia. (Foto referencial: MTC)
Gilia Gutiérrez sostuvo que en Moquegua hay 80 familias afectadas y 60 familias damnificadas, mientras que las lluvias y huaicos ocasionaron graves daños en distintos puntos de la provincia. (Foto referencial: MTC)

El Gobierno Regional habilitó un paso alterno con más de cinco maquinarias pesadas desde las 2:00 p.m. del día anterior y solicitó al MTC encargarse de la reconstrucción definitiva de la vía.

La emergencia también alcanzó al Hospital de Ilo, que presentó ocho filtraciones de gran magnitud en sus techos, anotó.

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