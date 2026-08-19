Ante la alerta de un posible terremoto en el Perú una de las preocupaciones de los ciuddanos es la resistencia que podrán tener sus viviendas ante un movimiento sismico y precisamente uno de los fatores a tener en cuenta es el tipo de suelo en la que se halla la construcción.

Una guía puede ser el mapa de zonificación elaborado por el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) que muestra el nivel estimado de daño que podrían sufrir las viviendas de Lima Metropolitana ante un sismo severo, según el distrito y las condiciones del suelo.

Cada color representa un grado de riesgo, desde zonas con daño superficial hasta aquellas con riesgo de colapso estructural.

Si tu vivienda se encuentra en una zona de mayor riesgo (color rojo), es importante considerar una evaluación técnica y posibles refuerzos. Esta información permite a la ciudadanía y autoridades tomar decisiones informadas para prevenir daños y salvar vidas.

Para estimar este riesgo, no solo se ha considerado el tipo de suelo: los datos fueron complementados con datos recogidos en campo (una vivienda representativa por cada manzana) y datos de ensayos reales de viviendas típicas limeñas, realizados en el Laboratorio de Estructuras del CISMID.

Esto permitió simular cómo se comportarían diferentes edificaciones frente a un sismo, integrando así el análisis del suelo con el de la estructura. El resultado es una evaluación más precisa del riesgo sísmico en cada zona.

Conoce aqui la calidad deil suelo de cada distrito

Para conocer las condiciones del terreno en cada zona de Lima, los ciudadanos pueden consultar el mapa de zonificación sísmica del Cismid e identificar el color correspondiente al lugar donde viven. Solo debes ingresar al siguiente enlace.

Mapa sismo: Foto: CISMID-FIC-UNI

¿En qué se diferencia del mapa de microzonificación sísmica?

El mapa de microzonificación sísmica describe el comportamiento del suelo durante un sismo, identificando las zonas donde las ondas sísmicas pueden amplificarse debido a las características del terreno. En términos prácticos, esto influye en qué tan intenso puede sentirse un sismo en cada lugar. Por ejemplo, los suelos blandos tienden a amplificar el movimiento sísmico y presentan períodos de vibración más largos, mientras que los suelos rocosos o rígidos lo amplifican en menor medida y presentan períodos más cortos.

En cambio, el mapa de riesgo sísmico integra esa información con otros factores, como la vulnerabilidad y calidad de las construcciones, permitiendo estimar el nivel de daño estructural que podrían sufrir las viviendas ubicadas sobre esos suelos.

Es importante resaltar que esta es una estimación general del riesgo sísmico por zonas. No reemplaza una evaluación técnica individual, ya que cada vivienda puede tener un comportamiento distinto según su diseño, construcción, materiales y estado de conservación.

Ambos mapas se complementan y son herramientas esenciales para planificadores urbanos, autoridades y la ciudadanía.

Distritos con mayor exposición según cada mapa

Al observar el Mapa de Riesgo Sísmico, los distritos que presentan mayor concentración de zonas con niveles altos de daño estimado son: Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Ate y Chorrillos.

En el caso del Mapa de Microzonificación Sísmica, los distritos con mayor presencia de suelos desfavorables o zonas de alta amplificación sísmica son: Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, Chorrillos, Lurín, Ate, Villa María del Triunfo y Santa Rosa.

Esta comparación permite entender que el riesgo sísmico no depende solo del suelo, sino también de la vulnerabilidad de las viviendas construidas sobre él.

¿Quiénes lo desarrollaron?

Estos estudios fueron realizados por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con fondos del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED) bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).