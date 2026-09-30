En medio del debate sobre el pedido de facultades legislativas requerido por el gobierno de Keiko Fujimori, la bancada Obras adelantó que no respaldará la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico Obras, precisó que, no se puede pedir la censura del ministro apenas haya transcurrido un mes y medio desde su llegada a la cartera.

“Hemos tomado ese consejo a bien y decidimos que desde Obras le vamos a dar una oportunidad (a César Astudillo) de 5 o 6 meses para que pueda demostrar todo el trabajo que planifica”, enfatizó a Exitosa.

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El legislador aclaró que Obras votará a favor de otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo a fin de que pueda decretar medidas respecto a la amenaza del crimen organizado y el fenómeno El Niño.

“Hemos discrepado con Juntos por el Perú, hemos sostenido reuniones como bloque, la hemos llamado a la presidente de la Comisión de Constitución en algunas reuniones de voceros y le señalamos que desde Obras somos firmes sobre los dos temas urgentes”, dijo.

De esa manera, la bancada de Obras difiere a la tendencia marcada por Juntos por el Perú, que no busca darle el pedido de facultades el Ejecutivo, aunque priorizan su interés por temas como la inseguridad ciudadana y la amenaa del FEN.