El Ministerio de Energía y Minas (Minem) amplió hasta el 31 de octubre de este año la medida transitoria que permite el uso y comercialización de gasolina de 84 octanos en Loreto, con el objetivo de contribuir a la continuidad del abastecimiento de combustibles para la población y las actividades económicas de esta región amazónica.

La disposición fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 417-2026-MINEM/DM y se aplica exclusivamente al departamento de Loreto. La decisión toma en cuenta las actuales condiciones de producción de combustibles, así como las restricciones de infraestructura y logística que caracterizan el abastecimiento en la Amazonía.

Según la evaluación realizada por el Minem, en la actualidad Loreto registra una demanda de 1.96 miles de barriles por día (MBPD) de gasolina de 84 octanos, mientras que la demanda de gasolina regular alcanza los 0.60 MBPD.

Esta estructura de consumo guarda relación con la producción de la Refinería Iquitos, que elabora ambos combustibles en una proporción aproximada de 77% de gasolina de 84 octanos y 23% de gasolina regular.

Sostuvo que ante este escenario, una migración inmediata hacia la gasolina regular implicaría un incremento significativo de la demanda de este combustible, que tendría que ser atendido considerando la capacidad actual de producción de la refinería.

Agregó que a ello se suma la necesidad de transportar mayores volúmenes de gasolina regular hacia distintos puntos de Loreto. Debido a las características geográficas de la región, el abastecimiento de combustibles depende principalmente del transporte fluvial.

El Minem indicó que continuará monitoreando las condiciones de abastecimiento de combustibles en Loreto y evaluará las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad del suministro.(Foto: GEC)

Vaciante de ríos dificulta transporte

En otro momento, el Minem indicó que las restricciones logísticas propias de la región amazónica se han visto agravadas por la actual vaciante de los ríos amazónicos asociada a factores climatológicos, lo que dificulta el traslado de combustibles, detalló la Agencia Andina.

Manifestó que en estas condiciones, la sustitución inmediata de la gasolina de 84 octanos por gasolina regular no resulta coyunturalmente viable, de acuerdo con la evaluación del sector.

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Por ello, el ministerio decidió ampliar la medida transitoria establecida inicialmente mediante la Resolución Ministerial N.° 255-2026-MINEM/DM, manteniendo su aplicación exclusivamente para Loreto.

Según el Minem, la ampliación permitirá generar condiciones de previsibilidad para el abastecimiento de combustibles mientras se avanza hacia una transición progresiva y ordenada.

Continuará monitoreo de abastecimiento

El sector Energía y Minas indicó que continuará monitoreando las condiciones de abastecimiento de combustibles en Loreto y evaluará las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad del suministro.

La cartera considera que estas acciones permitirán contribuir a la seguridad energética de Loreto, tomando en cuenta las particularidades productivas, geográficas y logísticas de la región.