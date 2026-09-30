La expectativa por la llegada de BTS al Perú también ha generado alertas sobre la comercialización de entradas. Ante ello, el Indecopi ordenó, mediante dos medidas cautelares, el retiro inmediato de contenidos de dos páginas web que promocionan boletos para los conciertos de la banda surcoreana.

Las medidas fueron dictadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) contra entradasbts.com/peru/ y ravehublatam.com, en el marco de procedimientos iniciados por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.

Según el Indecopi, ambas páginas deberán dejar de difundir publicidad o realizar actividades que puedan llevar a los consumidores a considerar que cuentan con autorización oficial para comercializar las entradas del espectáculo.

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El organismo recordó a los consumidores que deben verificar los canales oficiales habilitados para la venta antes de efectuar cualquier pago y evitar adquirir boletos mediante páginas que no hayan sido autorizadas.

Indecopi ordenó retirar contenidos de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de BTS en Perú. Foto: Indecopi.

Multas

El incumplimiento de las medidas cautelares podría generar multas coercitivas de hasta 125 UIT (S/ 687,500) para el administrador de las páginas involucradas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Las disposiciones fueron adoptadas luego de que, durante las investigaciones, se verificaran las páginas web y la autorización para la venta de entradas.

En ese proceso, el administrador de los sitios señaló que no era el vendedor oficial, que no contaba con autorización del patrocinador ni de los organizadores y que su actividad correspondía a un servicio de intermediación.

Por ello, Indecopi instó a los consumidores a revisar cuidadosamente los canales habilitados antes de realizar pagos relacionados con la adquisición de entradas para los conciertos de BTS en Perú.