Indecopi ordenó retirar contenidos de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de BTS en Perú. Foto: EFE.
Indecopi ordenó retirar contenidos de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de BTS en Perú. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. Ante ello, el Indecopi ordenó, mediante dos medidas cautelares, el retiro inmediato de contenidos de dos páginas web que promocionan boletos para los conciertos de la banda surcoreana.

Las medidas fueron dictadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) contra entradasbts.com/peru/ y ravehublatam.com, en el marco de procedimientos iniciados por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.

Según el Indecopi, ambas páginas deberán dejar de difundir publicidad o realizar actividades que puedan llevar a los consumidores a considerar que cuentan con autorización oficial para comercializar las entradas del espectáculo.

El organismo recordó a los consumidores que deben verificar los canales oficiales habilitados para la venta antes de efectuar cualquier pago y evitar adquirir boletos mediante páginas que no hayan sido autorizadas.

Indecopi ordenó retirar contenidos de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de BTS en Perú. Foto: Indecopi.
Indecopi ordenó retirar contenidos de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de BTS en Perú. Foto: Indecopi.

Multas

El incumplimiento de las medidas cautelares podría generar multas coercitivas de hasta 125 UIT (S/ 687,500) para el administrador de las páginas involucradas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

.

En ese proceso, el administrador de los sitios señaló que no era el vendedor oficial, que no contaba con autorización del patrocinador ni de los organizadores y que su actividad correspondía a un servicio de intermediación.

Por ello, .

TE PUEDE INTERESAR

¿Vas a transferir tu entrada para BTS? Esto recomienda Indecopi
Keiko Fujimori invitará a BTS a Palacio de Gobierno durante su visita al Perú
Concierto de BTS en Lima: se agotaron todas las entradas en preventa, ¿habrá más lotes disponibles?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.