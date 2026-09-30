El alza de la tasa de la Fed generó presión al alza de la cotización del dólar en el Perú. Foto: GEC.
El alza de la tasa de la Fed generó presión al alza de la cotización del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En la última semana la cotización del dólar registró una fuerte alza, al pasar de S/ 3.35 a S/ 3.41, entre el lunes 21 y viernes 25 de septiembre. Esto debido al aumento de la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos realice un segundo aumento de su tasa de interés de referencia, antes de acabar el año, luego de la primera alza aprobada el 16 de septiembre último.

TE PUEDE INTERESAR

Créditos hipotecarios en Perú se verán afectados por alza de tasa de la Fed, ¿de qué forma?
BCRP frenará créditos en dólares a personas: ¿a quiénes restringirán acceso?
Cooperativas restringirán créditos, ¿a qué personas lanzarán alertas?
Fed desafía a Trump y remece mercados: así reaccionarán dólar y costo de créditos en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.