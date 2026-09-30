El alza de tasa de la Fed genera un aumento en la cotización del dólar en el Perú pues los capitales salen de nuestro mercado y migran hacia Estados Unidos, atraídos por la mayor tasa de interés, explicó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School. “Los dólares empiezan a refugiarse en los bonos del tesoro americano, pues van a tener rendimientos más altos”, agregó.

¿La cotización del dólar seguirá subiendo en las próximas semanas? Y en ese escenario, ¿actualmente es un buen momento para comprar y ahorrar para futuros pagos de un crédito en dólares?

Al respecto, los analistas consultados no prevén que la cotización del dólar suba mucho más allá del nivel mostrado hasta ahora. Ello pues se estima que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también subirá su tasa de interés de referencia, lo cual contrarrestaría la presión al alza del dólar en el Perú. La próxima reunión del BCRP será el 8 de octubre.

“Si el Banco Central (de Perú) sube su tasa en octubre, eso podría frenar el alza del dólar. Si la tasa en soles de Perú acompaña a la tasa de la Fed, el tipo de cambio no mostraría mayor variación”, sostuvo Jimmy Astocondor.

Por su parte Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, estimó también que la cotización del dólar en el Perú se mantendría estable, pues se suma otro factor que frena el alza: el ingreso de divisas por las exportaciones de minerales como el cobre. “Es un factor que ayuda a que el tipo de cambio se mantenga estable”, anotó.

Por ello subrayó que no habría premura para comprar más dólares que los necesarios. “No veo un sentido de urgencia para comprar dólares ahora, pensando que luego va a estar más caro, no es así; no hay en el horizonte algo que pueda ser de severa preocupación. En el corto y mediano plazo hay una tendencia de que el tipo de cambio se mantenga estable”, remarcó Zevallos.

Como un tema adicional, si alguien obtiene fondos extras, siempre será un buen momento para prepagar un crédito y así ahorrar en intereses, agregó Zevallos.

El dato. En lo que va del año la cotización del dólar acumula un alza de 1.5%, según reportan datos del BCRP.