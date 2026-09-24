Según la norma, la evaluación deberá considerar el endeudamiento total del socio. (Fuente: iStock)
Según la norma, la evaluación deberá considerar el endeudamiento total del socio. (Fuente: iStock)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La nueva norma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) refuerza los controles para evitar que los socios de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) asuman deudas que superen su capacidad de pago.

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