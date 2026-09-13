Cuando el consumo se desordena pueden aparecer sobrecostos.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La oferta de tarjetas de crédito sin membresía cumple seis años en el mercado peruano, luego de que en 2020 una modificación normativa estableciera que las entidades financieras debían contar con al menos una tarjeta que no cobrara este concepto.

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