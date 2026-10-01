Los cambios normativos de Sunarp podrían ser aplicados hacia fin de año. Foto: Sunarp.
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José Carlos Reyes Leyva
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El pasado 22 de septiembre la Sunarp emitió una resolución con un proyecto normativo que dispone algunas modificaciones al Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución N° 00209-2026-SUNARP/SN). El objetivo es simplificar trámites y dar celeridad a la atención de los ciudadanos.

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