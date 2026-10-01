Una de las medidas que se propone es autorizar el empleo de sistemas automatizados e Inteligencia Artificial (IA) como herramientas de apoyo. Al respecto, el Superintendente de la Sunarp, Armando Subauste, resaltó que se busca la modernización del registro, con el uso de la IA, sin dejar de lado la supervisión humana.

Por ejemplo, explicó que para la constitución de empresas, el registrador debe extraer información del testimonio de la notaría, para el armado del asiento registral. Esa extracción de información la realiza primero el asistente registral y luego el registrador realiza una segunda revisión, antes de proceder con la inscripción.

“Este proceso se puede hacer en 6 minutos en promedio, con personal especializado; con personal de mediana experiencia lo pueden hacer en 15 a 20 minutos y alguien que recién empieza en el área se puede demorar hasta 1 hora y media. Mientras que la IA para ese primer armado del asiento se demora 16 segundos. Entonces el usuario va a tener más rápido su inscripción, pues se acortan los tiempos de ingreso de información a la data que se va a llevar como escrito”, resaltó Subauste.

La Sunarp pedirá menos documentos a los ciudadanos

Otro cambio que se dispone es evitar solicitar documentos a los ciudadanos, cuando estos pueden ser obtenidos por la propia Sunarp. Es decir, se establece una verificación de información mediante interoperabilidad digital.

“Cuando para la calificación o la inscripción de un título se requiere verificar información que consta en bases de datos de entidades públicas o privadas a las que la Sunarp tiene acceso habilitado, o en fuentes oficiales de acceso público, el Registrador accede directamente a dicha información a través de la Plataforma de Servicios Institucionales (PSI) u otros medios digitales habilitados, sin exigir su presentación al administrado”, señala uno de los artículos de la medida propuesta por la Sunarp.

“La información obtenida conforme al numeral anterior tiene el mismo valor que la contenida en el documento respectivo. No procede la formulación de observaciones fundadas en la falta de presentación de un documento cuya información puede obtenerse por esta vía”, agrega el proyecto de norma de la Sunarp.

Al respecto Luis Mejía, socio en el estudio CPB Abogados, refirió un caso en que ya no se pedirá más documentos al ciudadano: cuando había cambiado la numeración de su documento de identidad, debido a su antigüedad.

“Por ejemplo, si había discrepancia entre el número del DNI en el contrato de compraventa por el cual el propietario adquirió el inmueble y el número de DNI actual, registros públicos solicita un certificado histórico de todos los números de documentos de identidad que ha tenido el administrado. Con la próxima norma, el registrador tendrá que buscar directamente, y no tener que exigirle algo así al ciudadano, pues registros públicos tiene el acceso a esa información que tiene Reniec”, subrayó.

Luis Mejía se mostró a favor de la propuesta normativa. “Son cambios que facilitan y simplifican los actos registrales de los ciudadanos. Ya no tendrían que ir a Reniec a pedir su certificado histórico de DNI y tener que esperar dos a tres semanas a que lo emitan y recién poder hacer la subsanación registral o la presentación del documento que busca el ciudadano inscribir”, resaltó.

Por su parte Armando Subauste mencionó otro ejemplo en que ya no se le pedirá más documentación al ciudadano: las validaciones con Sunat. “Por ejemplo, en el caso de Aduanas, para las inmatriculaciones de vehículos los autos se inscriben con las declaraciones únicas de Aduanas, que nosotros lo tenemos en reporte virtual. Entonces, ya no tenemos por qué sobre pedir documentación, el usuario ya no tendría que sobrecargarse con experiencias burocráticas en otras entidades. Sunarp se encargaría de buscar la verificación documental, si es que necesita hacerlo; no se la va a pedir al usuario”, remarcó Subauste.

El dato. El proyecto de norma estableció un plazo de 15 días calendario para recibir comentarios de parte del público. Luego el proyecto pasará un proceso control regulatorio normativo ante el Ministerio de Justicia, por lo que se espera ser oficializado hacia mediados de diciembre, estimó el Superintendente Armando Subauste.