La mayoría de hipotecas son ante entidades financieras.
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José Carlos Reyes Leyva
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Una interrogante recurrente sobre las viviendas donde el propietario aún está pagando un crédito hipotecario es si este inmueble puede ser vendido antes de culminar de abonar las cuotas de este préstamo otorgado por una entidad financiera.

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