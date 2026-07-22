Las ventas de viviendas nuevas en Lima Metropolitana y el Callao mantuvieron una tendencia positiva durante el primer semestre de 2026. En detalle, entre enero y junio se comercializaron 15,477 unidades, lo que representó un crecimiento de 26% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 12,308 operaciones, según el más reciente reporte de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). ¿Qué apalancó este resultado?

El avance en las ventas estuvo acompañado por una mayor actividad del sector. En concreto, durante los primeros seis meses del año participaron 262 empresas inmobiliarias y estuvieron activos 1,135 proyectos, cifras ligeramente superiores a las registradas en igual periodo de 2025, cuando operaban 260 compañías y 1,096 desarrollos.

LEA TAMBIÉN Ventas de departamentos en distritos premium crecen en primera etapa del 2026

Asimismo, la oferta promedio de viviendas aumentó 12%, hasta alcanzar las 58,768 unidades. A la par, la absorción promedio mensual pasó de 3.9% a 4.4%, lo que, según el gremio, refleja que el crecimiento del inventario viene siendo acompañado por una demanda con capacidad para incorporar las nuevas unidades al mercado.

Lima Norte lideró el crecimiento de las ventas de viviendas nuevas con un avance de 69%, seguida por el Callao, Lima Este y Lima Sur. Foto: Andina

¿Qué distritos lideran el crecimiento en la demanda de viviendas?

Si bien Lima Moderna continúa concentrando el mayor volumen de operaciones, con 6,294 viviendas vendidas en el primer semestre, el mayor dinamismo se observó en otros sectores de la capital.

Lima Norte registró el crecimiento más alto, con un incremento de 69%, al pasar de 448 a 759 unidades vendidas . Le siguieron el Callao, con un avance de 53%, mientras que Lima Sur y Lima Este crecieron 50% cada una. En tanto, Lima Centro reportó un incremento de 19% y Lima Top de 14%.

LEA TAMBIÉN Lima Este reconfigura su mercado inmobiliario: más oferta en un sector que marcó récords en 2025

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, detalló que estos resultados evidencian una expansión de la demanda hacia nuevos polos residenciales.

“Los resultados del primer semestre muestran que la demanda de vivienda nueva mantiene una trayectoria de crecimiento y se está extendiendo hacia nuevas zonas de Lima y Callao. Este dinamismo responde a una oferta más diversa y a compradores que buscan alternativas acordes con su capacidad de pago, conectividad y necesidades familiares”, arguyó.

La mitad de las viviendas vendidas durante el primer semestre tuvo entre 40 y 60 metros cuadrados, reflejando la preferencia por departamentos compactos. Foto: Andina

¿Qué tipo de viviendas son las más demandadas?

El informe también muestra que la demanda continúa concentrándose en inmuebles de menor tamaño. El 50.1% de las viviendas vendidas correspondió a unidades con áreas entre 40 y 60 metros cuadrados, mientras que los departamentos de dos y tres dormitorios representaron cerca del 78% de las operaciones .

En ese contexto, el área promedio de las viviendas comercializadas se redujo ligeramente, al pasar de 66 metros cuadrados en el primer semestre de 2025 a 63.9 metros cuadrados este año. El ticket promedio de compra se ubicó en S/435,630.

LEA TAMBIÉN Lima Moderna lidera ventas y Lima Sur acelera: así se movió el mercado inmobiliario en 2025

Asimismo, el mercado continúa mostrando una mayor participación de viviendas que aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo. En junio, el 86% de las unidades vendidas correspondió a proyectos en planos o en construcción, mientras que solo el 14% fue de entrega inmediata.

Desde el lado de la oferta, el 53% de las viviendas disponibles estaba en planos, el 41% en construcción y apenas el 6% correspondía a inmuebles listos para su entrega.

El estudio además indica que el tiempo estimado para agotar el stock disponible se ubicó en 24 meses, por debajo del promedio de 26 meses registrado en los últimos cinco años.

El 77% de los interesados en adquirir una vivienda nueva aún no tiene una propiedad propia y más de tres cuartas partes prevé financiar la compra con un crédito hipotecario. Foto: Andina

¿Cuál es el perfil del comprador?

El perfil del comprador elaborado por CODIP revela que el 77% de las personas interesadas en adquirir una vivienda nueva aún no cuenta con una propiedad propia , por lo que la demanda proviene principalmente de quienes buscan acceder a su primera vivienda.

Además, más de tres cuartas partes de los potenciales compradores prevé financiar la adquisición mediante un crédito hipotecario. El ingreso mensual promedio de este grupo asciende a aproximadamente S/7,000, por lo que el acceso al financiamiento y la evaluación crediticia continúan siendo factores decisivos para concretar la compra.

Con este desempeño, el mercado inmobiliario mantiene una evolución favorable durante la primera mitad del año, sustentada tanto en el incremento de la oferta como en una demanda que continúa mostrando capacidad para absorber las nuevas unidades disponibles.