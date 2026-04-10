El mercado inmobiliario en distritos premium de Lima como Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y Barranco mantiene su dinamismo, al registrar la venta de 1,099 departamentos entre enero y febrero del 2026, informó la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

De acuerdo al gremio, este número representa un crecimiento de 6.6% respecto a similar periodo del 2025, considerando un mercado que mantiene una oferta robusta, con más de 14,000 unidades disponibles en Lima Top.

"Esto permite a los compradores acceder a una mayor variedad de proyectos, tipologías y rangos de precios, además de condiciones comerciales más competitivas", sostuvo Codip.

Cada vez más peruanos logran la casa propia.

Precio por m2

Durante los primeros dos meses del año, el precio promedio por metro cuadrado en Lima Top se ubicó en S/ 8,625, ligeramente por debajo del registrado en el mismo periodo del 2025 (S/ 8,814), lo que refleja un ajuste de alrededor de 2% en un contexto de alta competencia entre desarrolladores.

En este contexto y a fin de continuar consolidando el sector, el gremio adelantó que más de 30 empresas inmobiliarias participarán en la segunda edición de Nexo Top, una feria que reunirá más de 100 proyectos y alrededor de 1,300 unidades en estas zonas de alta valorización.

“Nexo Top se ha consolidado como el espacio ideal para conectar a los desarrolladores inmobiliarios con un público serio y con alta intención de compra en los distritos premium de Lima. Proyectamos recibir a más de 3,000 visitantes durante los dos días del evento (18 y 19 de abril en el Hotel Los Delfines) y superar las 80 unidades inmobiliarias vendidas, superando los resultados de la edición anterior, en la que se colocaron 71 departamentos”, afirmó la gerente general de Codip, Ana Cecilia Gálvez.

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