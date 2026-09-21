Las ventas de vehículos de lujo alcanzaron las 3,183 unidades entre enero y agosto del 2026, cuya cifra representa un crecimiento de 27% frente a las 2,506 unidades comercializadas en similar periodo del año pasado, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Por tipo, las SUV de lujo concentraron la mayor parte de las ventas acumuladas, con 2,598 unidades, registrando un incremento de 28.8% respecto a igual periodo del 2025. Con ello, este tipo de vehículos representó el 81.6% del total del segmento.

Le siguieron los vehículos sedán, con 335 unidades vendidas, un crecimiento de 22.3% y una participación del 10.5%; mientras que los hatchback alcanzaron 168 unidades, con un avance de 9.8% y una participación de 5.3%. Por su parte, los coupé sumaron 55 unidades, 1.9% más que en similar periodo del año anterior y una participación de 1.7%, y los convertibles registraron 27 unidades, con un crecimiento de 285.7% y una participación de 0.8%.

Solo en agosto se comercializaron 364 vehículos de lujo, lo que representó un crecimiento de 14.8% en torno a las 317 unidades registradas en agosto del 2025. Sin embargo, respecto a julio último, las ventas disminuyeron 5.2%, luego de pasar de 384 a 364 unidades.

No retoma ventas prepandemia

Pese al crecimiento registrado en lo que va del año, las 3,183 unidades acumuladas a agosto todavía se encuentran por debajo de los niveles observados en 2017 (3,602), 2018 (3,388) y 2019 (3,373).

No obstante, el desempeño del segmento de lujo se enmarca en la evolución favorable que viene mostrando el mercado automotor peruano durante el 2026. Según la AAP, la recuperación del consumo privado, sustentada en la mejora del empleo adecuado y de los ingresos de los hogares, así como el dinamismo de la inversión privada y condiciones de financiamiento favorables, vienen respaldando la demanda de vehículos nuevos.

A estos factores se suman las estrategias comerciales implementadas por las concesionarias, la adecuada disponibilidad de inventarios y la incorporación permanente de nuevos modelos al mercado. En ese contexto, la AAP prevé que las ventas de vehículos nuevos mantengan una trayectoria expansiva en los próximos meses, aunque con una moderación gradual de las tasas de crecimiento conforme se diluya el efecto de la baja base de comparación del 2025.