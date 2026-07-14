La congestión vehicular en Lima genera pérdidas anuales estimadas en S/ 30,000 millones, equivalentes a unos US$ 8,700 millones, informó este martes la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que instó a acelerar una reforma integral del transporte terrestre para enfrentar los problemas de movilidad en el país.

Durante la presentación de su Hoja de Ruta, el gremio sostuvo que el impacto del congestionamiento trasciende el transporte y afecta la seguridad vial, la salud pública, la productividad, la competitividad y la calidad de vida de millones de personas.

Según la AAP, al 2025 el Perú cuenta con un parque automotor conformado por 3.9 millones de vehículos livianos, más de 3.2 millones de vehículos menores y alrededor de 400,000 vehículos pesados .

El presidente de la AAP, Karsten Kunckel, señaló que el principal desafío no radica en el crecimiento del número de vehículos, sino en la falta de planificación, infraestructura, fiscalización y formalización del sistema de transporte.

“El desafío no está en que más peruanos accedan a un vehículo, sino en que ese crecimiento debe ir acompañado de infraestructura, fiscalización y planificación para ordenar la movilidad del país. Lo que el Perú necesita es una reforma técnica, sostenida y con metas claras”, afirmó.

El gremio también alertó sobre el impacto de la siniestralidad vial. Citando cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, indicó que durante el 2025 se registraron 88,243 siniestros de tránsito, que dejaron 55,329 personas lesionadas y 3,428 fallecidos. Asimismo, advirtió que la antigüedad promedio del parque automotor liviano alcanza los 14.5 años, lo que incrementa los riesgos para la seguridad vial y las emisiones contaminantes.

La AAP estimó que la congestión vehicular en Lima ocasiona pérdidas por alrededor de US$ 8,700 millones cada año. Foto: AAP.

Frente a este panorama, la AAP propuso una estrategia basada en cuatro ejes: modernizar el transporte público mediante sistemas integrados y tarifas accesibles; acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura como las Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima; promover la renovación del parque automotor a través de inspecciones técnicas más eficientes, programas de chatarreo, tecnologías Euro 6, GNV y electrificación; y reforzar la seguridad vial con fiscalización electrónica, cámaras, sistemas RFID, pórticos de control y un régimen de sanciones más efectivo.

“La movilidad no puede seguir tratándose como un tema aislado. Impacta en la seguridad, la salud, el empleo, la productividad y la calidad de vida de todos los peruanos. Por eso debe ser una prioridad del Estado”, remarcó.

La hoja de ruta presentada por el gremio plantea objetivos al 2036, entre ellos elevar la velocidad promedio de circulación en Lima de 12 km/h a 25 km/h, reducir la antigüedad promedio del parque automotor liviano de 14.5 a 11 años y disminuir la tasa de fallecidos por siniestros de tránsito de 10 a 6 por cada 100,000 habitantes.