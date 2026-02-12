AAP anuncia reanudación de emisión y entrega de placas para motos y mototaxis. Composición EC: Andina / Gémini
AAP anuncia reanudación de emisión y entrega de placas para motos y mototaxis.
Redacción Gestión
según lo dispuesto en el Decreto Supremo 005-2026-MTC y la Resolución Directoral 006-2026-MTC/18, emitida el 11 de febrero por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La entidad precisó que, conforme a lo establecido, s y así regularizar rápidamente los trámites pendientes que se generaron durante la suspensión.

Asimismo, se precisó que el registro de solicitudes para motos y trimotos en la página ya se encuentra disponible, mientras que el despacho y distribución comenzarán el lunes 16 de febrero.

LEA TAMBIÉN: MTC anuncia solución inmediata al desabastecimiento de placas para vehículos menores

La asociación automotriz señaló que l Además, se priorizarán las solicitudes de trámites realizados desde diciembre de 2025 hasta normalizar totalmente la entrega.

Cabe recordar que la generó una crisis operativa en la emisión de placas para motocicletas y trimotos (mototaxis) nuevas, provocando un desabastecimiento total previsto para los próximos cuatro meses.

LEA TAMBIÉN: Perú lidera repunte del mercado de motocicletas en Sudamérica y marca récord en 2025

Tras ello, Única Nacional de Rodaje, tras emitirse una resolución en donde estarían las especificaciones técnicas respectivas de esta.

Los plazos ordinarios de atención podrían ampliarse de forma excepcional mientras se regulariza el sistema. Composición EC: Andina / Gémini
Los plazos ordinarios de atención podrían ampliarse de forma excepcional mientras se regulariza el sistema. Composición EC: Andina / Gémini

