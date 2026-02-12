La Asociación Automotriz del Perú (AAP) informó que se reanudó el servicio de emisión y entrega de placas de rodaje para motos y trimotos (mototaxis), según lo dispuesto en el Decreto Supremo 005-2026-MTC y la Resolución Directoral 006-2026-MTC/18, emitida el 11 de febrero por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La entidad precisó que, conforme a lo establecido, se ha implementado un Plan Extraordinario para entregar las placas de vehículos menores acumuladas y así regularizar rápidamente los trámites pendientes que se generaron durante la suspensión.

Asimismo, se precisó que el registro de solicitudes para motos y trimotos en la página www.placas.pe ya se encuentra disponible, mientras que el despacho y distribución comenzarán el lunes 16 de febrero.

La asociación automotriz señaló que los plazos ordinarios de atención podrían ampliarse de forma excepcional mientras se regulariza el sistema. Además, se priorizarán las solicitudes de trámites realizados desde diciembre de 2025 hasta normalizar totalmente la entrega.

Cabe recordar que la AAP advirtió a inicios de enero que la decisión del MTC de postergar la entrada en vigor de las nuevas placas de 7 dígitos generó una crisis operativa en la emisión de placas para motocicletas y trimotos (mototaxis) nuevas, provocando un desabastecimiento total previsto para los próximos cuatro meses.

Tras ello, el MTC informó que los conductores de vehículos menores podrán tramitar la Placa Única Nacional de Rodaje, tras emitirse una resolución en donde estarían las especificaciones técnicas respectivas de esta.