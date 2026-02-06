El mercado peruano de motocicletas fue el principal motor del crecimiento de la venta de esos vehículos en Sudamérica en diciembre de 2025, al registrar un incremento interanual de 72.4%, muy por encima del promedio regional de 1.7%, de acuerdo con el Boletín Mercado Regional de Motocicletas, elaborado por Motolatam. Con este desempeño, Perú cerró el 2025 con un total de 425,884 unidades vendidas, el mayor registro histórico del país.

En diciembre de 2025, el mercado regional de motocicletas creció 1.7% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el resultado estuvo fuertemente influenciado por el desempeño de Perú y Colombia, que registraron los mayores incrementos del mes, con alzas de 72.4% y 30.7%, respectivamente. En contraste, Venezuela reportó una caída de 74.6%.

En cifras absolutas, el mercado peruano pasó de 21,692 unidades vendidas en diciembre de 2024 a 37,388 unidades en diciembre de 2025, consolidándose como el principal impulsor del crecimiento regional.

El mercado peruano de motocicletas sigue expandiéndose. (Foto: Andina).

PERÚ LIDERA AUMENTO DE VENTAS DE VEHÍCULOS CON DOS Y TRES RUEDAS

En el acumulado de enero a diciembre, Perú cerró el 2025 con 425,884 unidades de motocicletas comercializadas, frente a las 340,009 del año previo, lo que representó un crecimiento anual de 25.3% y el mayor volumen registrado en el período analizado por Motolatam.

El dinamismo no se concentró en un solo tipo de vehículo. Según el reporte, Perú lideró los incrementos interanuales tanto en motocicletas de dos ruedas, con un crecimiento de 75.0%, como en vehículos de tres ruedas (trimotos), que avanzaron 66.3%.

“Este informe confirma un mensaje clave: el mercado regional se mueve, pero Perú es el que está empujando el promedio con más fuerza. No es un salto aislado; es una señal potente de demanda y dinamismo”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

De acuerdo con el análisis de la AAP, el desempeño del mercado peruano respondió a una combinación de factores macroeconómicos y de mercado. Entre ellos, destacan una inflación contenida —la inflación de Lima Metropolitana cerró el 2025 en 1.51%—, un tipo de cambio más favorable, mayor nivel de empleo, mejor acceso al financiamiento y una mayor disponibilidad de stock.

Perú se posicionó como el país con mayor dinamismo del mercado de motocicletas en la región durante 2025. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec).

MOTOCICLETAS COMO MOVILIDAD Y HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PERÚ

En la creciente demanda de motocicletas en Perú, también intervienen factores como la renovación natural del parque vehicular y el rol que cumplen las motocicletas como herramienta de trabajo en actividades como mensajería, delivery, servicios de atención, salud y seguridad.

“Estas unidades aportan a la movilidad de las familias y, sobre todo, son herramientas de trabajo que sostienen servicios e ingresos clave para hogares, especialmente de menores recursos”, explicó Morisaki, al advertir que medidas restrictivas sin una visión integral podrían afectar la economía de millones de familias.

En ese contexto, la AAP subrayó la necesidad de contar con reglas claras y un enfoque integral para el sector.

“Cuando dos ruedas y trimotos crecen así, el dato habla de movilidad, trabajo y necesidad real”, añadió Morisaki, en referencia al rol estructural que viene tomando este tipo de vehículos en la economía peruana.

A nivel regional, además de Perú, también destacaron en crecimiento del acumulado anual Colombia (+35.2%), Argentina (+33.1%) y Ecuador (+25.4%), mientras que Venezuela registró una contracción de 16% en 2025.