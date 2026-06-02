AAP pide al próximo gobierno tratar al transporte y seguridad vial en política de Estado. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec
AAP pide al próximo gobierno tratar al transporte y seguridad vial en política de Estado. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec
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Redacción Gestión
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tenga a los ejes de transporte y seguridad vial como política prioritaria de Estado.

El gremio a través de un comunicado, indicó que la crisis del transporte y la movilidad urbana no fue abordada,

La APP señaló que la congestión vehicular, la informalidad, las deficiencias del transporte público, el aumento de la contaminación y las pérdidas económicas asociadas son desafíos urgentes para la competitividad y el bienestar en la sociedad.

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“A diario, millones de ciudadanos destinan largas horas a desplazarse, lo que afecta su calidad de vida, limita oportunidades y genera costos significativos para el desarrollo del país”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, , lo que pone en riesgo las vidas, no solo de los trabajadores del sector transportes, si no también de los pasajeros.

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“En ese sentido, consideramos fundamental que el próximo gobierno incorpore la movilidad, el transporte, la seguridad vial y la seguridad en el transporte como ejes prioritarios de la agenda nacional”, precisó.

Finalmente, Asimismo, todo ello también contribuirá a reducir emisiones, mejorar la competitividad y construir un país más seguro y eficiente.

La AAP se enfatizó que atender esta problemática implica recuperar tiempo para las personas, proteger a quienes sostienen el sistema de transporte y ordenar las ciudades. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec
La AAP se enfatizó que atender esta problemática implica recuperar tiempo para las personas, proteger a quienes sostienen el sistema de transporte y ordenar las ciudades. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec

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