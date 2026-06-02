La Asociación Automotriz del Perú (AAP) exhortó que el próximo gobierno, que iniciará funciones el 28 de julio de 2026, tenga a los ejes de transporte y seguridad vial como política prioritaria de Estado.

El gremio a través de un comunicado, indicó que la crisis del transporte y la movilidad urbana no fue abordada, en el reciente debate presidencial del 31 de mayo, con la relevancia que merece, pese a su impacto directo en la vida diaria de millones de peruanos.

La APP señaló que la congestión vehicular, la informalidad, las deficiencias del transporte público, el aumento de la contaminación y las pérdidas económicas asociadas son desafíos urgentes para la competitividad y el bienestar en la sociedad.

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“A diario, millones de ciudadanos destinan largas horas a desplazarse, lo que afecta su calidad de vida, limita oportunidades y genera costos significativos para el desarrollo del país”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, la AAP también alertó sobre el panorama de inseguridad ciudadana que enfrentan los transportistas, víctimas de extorsiones, amenazas y sicariato, lo que pone en riesgo las vidas, no solo de los trabajadores del sector transportes, si no también de los pasajeros.

“En ese sentido, consideramos fundamental que el próximo gobierno incorpore la movilidad, el transporte, la seguridad vial y la seguridad en el transporte como ejes prioritarios de la agenda nacional”, precisó.

Finalmente, la AAP se enfatizó que atender esta problemática implica recuperar tiempo para las personas, proteger a quienes sostienen el sistema de transporte y ordenar las ciudades. Asimismo, todo ello también contribuirá a reducir emisiones, mejorar la competitividad y construir un país más seguro y eficiente.