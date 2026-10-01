Sus 13 desarrollos, que suman 216.7 hectáreas, se distribuyen en Huacho (4), Huaral (3), Arequipa (2), Chancay (1), Tarapoto (1), Iquitos (1) y Puno (1). (Foto: Ubuntu Corporation)
Sus 13 desarrollos, que suman 216.7 hectáreas, se distribuyen en Huacho (4), Huaral (3), Arequipa (2), Chancay (1), Tarapoto (1), Iquitos (1) y Puno (1). (Foto: Ubuntu Corporation)
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Edgar Velito
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Ubuntu Corporation, grupo peruano enfocado principalmente en el sector inmobiliario, gestión de oportunidades de inversión, gestión de bienes raíces y el desarrollo de redes comerciales, avanza en una estrategia de diversificación geográfica que la llevó del Norte Chico de Lima al sur y la selva del país. La empresa, fundada por Benito López, alista nuevas adquisiciones de terrenos para lo que resta del año y evalúa mercados fuera del Perú.

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