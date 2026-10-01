López, CEO y fundador de la compañía, contó a Gestión que empezó en el rubro inmobiliario en 2010 y que en 2021 la firma adquirió su primer terreno de 3.5 hectáreas en Huando (Huaral), donde vendió lotes de 500 m2 para casa de campo en un año.

“Nos ayudó mucho el megapuerto de Chancay y también la pandemia, porque la gente quisó comenzar una vida en el campo, alejándose de la ciudad, y vivir en espacios grandes”, recordó.

Benito López, CEO de Ubuntu Corporation.

Hoy la empresa opera en el Norte Chico (Huaral, Chancay y Huacho), Arequipa, Puno, Tarapoto e Iquitos, y cerró el primer semestre del 2026 con el doble de facturación que en igual periodo del 2025. En lo que va del año suma más de 564 lotes vendidos: el 54% en Lima, el 20% en Arequipa, el 16% en Tarapoto, el 6% en Puno y el 4% en Iquitos.

El resultado se dio pese a que las lluvias y huaicos de inicios de año frenaron las ventas en Arequipa, donde entre enero y marzo se colocaron cerca de 10 terrenos. En ese periodo, la demanda se trasladó a los proyectos de casa de playa del Norte Chico por el verano. “Lo bueno de haber diversificado es que, a pesar de estos contratiempos, las ventas se duplicaron frente al año pasado”, afirmó.

Ubuntu alista inversión para sumar terrenos en Huacho y Arequipa

Actualmente, la inmobiliaria cuenta con 13 proyectos a nivel nacional, que suman casi 220 hectáreas. En Huacho tiene cuatro desarrollos de casa de playa (incluyendo el más reciente); en Huaral, tres de casa de campo; y en Chancay, uno destinado a almacenes. En Arequipa, donde ingresó hace dos años, tiene un proyecto de casa de campo de 15 hectáreas vendido al 75% y otro de vivienda de 52 hectáreas en Cerro Colorado, con 25% de ventas y un horizonte de cuatro años para completarlo. También tiene otros dos proyectos en la selva (Tarapoto e Iquitos).

Este año ingresó con un proyecto de lotes en Puno, donde aseguró el 40% de las ventas en su primer lanzamiento. Para cerrar el 2026, sumará dos nuevos proyectos con un presupuesto de US$ 300,000 para compra de terrenos. De ese monto, US$ 120,000 se destinaron a un terreno de 5.4 hectáreas en Huacho para casa de playa, adquirido hace unas semanas, y el resto irá a un terreno de entre 3 y 5 hectáreas en Arequipa para casa de campo, cuyo lanzamiento se prevé en octubre.

“Queremos consolidar el Norte Chico, Arequipa y Puno con más proyectos para nuestro equipo de ventas. Una vez que tengamos eso claro, saldremos a otra provincia u otro país”, señaló.

De hecho, la empresa realiza un estudio de mercado en Punta Cana (República Dominicana) para un posible ingreso a dicha ciudad. “Estamos viendo mercado por allá”, afirmó.

En su unidad de negocio inmobiliario, la empresa opera con la compra de terrenos por hectáreas para desarrollar lotizaciones horizontales.

Chancay: de la especulación a los terrenos para almacenes

En Chancay, Ubuntu apostó por lotes de 500 m2 para almacenes cerca del megapuerto. Su proyecto de cinco hectáreas, comprado hace dos años, ya está vendido en 80%. Según López, tras la inauguración del puerto los propietarios pasaron a pedir de US$ 40 a US$ 80 por m2 de un mes a otro, lo que llevó a los desarrolladores a pausar sus compras hasta que los precios se estabilizaron entre US$ 60 y US$ 65 por m2.

“Si el megapuerto va a traer el doble o el triple de lo que trae el Callao, ¿por qué no vender terrenos para almacén cerca de él?”, se planteó.

Ante la mayor competencia en la zona, la empresa recurre a conciertos como herramienta comercial. En el Norte Chico, un evento con más de 3,000 asistentes le permitió vender más de 200 lotes en una semana; en Arequipa, reunió a más de 6,000 personas y colocó 340 lotes en un fin de semana.

Inversionistas en EE.UU. y viviendas verticales al 2036

La compañía señaló que el perfil del cliente que busca vivienda cambió en el Norte Chico. Si antes el 80% compraba para vivir, hoy el 80% son inversionistas que adquieren lotes en la fase inicial de los proyectos. Por ello, la empresa evalúa cómo captar a peruanos y latinos en Estados Unidos, que hoy pagan hasta 20% en comisiones para enviar dinero al Perú y comprar lotes de entre US$ 10,000 y US$ 30,000.

A largo plazo, López prevé ingresar a la vivienda vertical. En cada proyecto horizontal reserva cerca de una hectárea para levantar edificios desde el 2036. “En diez años seguramente contaremos con 50 proyectos. Empezaré por el primero que inicié (en Huaral)”, adelantó.

Más sobre Ubuntu Corporation

Compra de terrenos. La empresa paga a los propietarios entre 20% y 30% del precio como inicial; el terreno pasa a su nombre con una hipoteca legal a favor del vendedor. En Arequipa invirtió cerca de US$ 200,000 y US$ 800,000 en la compra de sus dos terrenos.

La empresa paga a los propietarios entre 20% y 30% del precio como inicial; el terreno pasa a su nombre con una hipoteca legal a favor del vendedor. En Arequipa invirtió cerca de US$ 200,000 y US$ 800,000 en la compra de sus dos terrenos. Financiamiento. Cerca del 50% proviene de capital propio del grupo, entre 10% y 20% de apalancamiento bancario y el resto de inversionistas que participan de las utilidades.

Cerca del 50% proviene de capital propio del grupo, entre 10% y 20% de apalancamiento bancario y el resto de inversionistas que participan de las utilidades. Ventas. La firma lanza sus proyectos en tres etapas: primero a su equipo de ventas, luego a clientes previos y finalmente al público en general. El nuevo proyecto de Huacho ya vendió unos 40 lotes (15%) solo en la primera fase.

La firma lanza sus proyectos en tres etapas: primero a su equipo de ventas, luego a clientes previos y finalmente al público en general. El nuevo proyecto de Huacho ya vendió unos 40 lotes (15%) solo en la primera fase. Proyectos. Sus 13 desarrollos, que suman 216.7 hectáreas, se distribuyen en Huacho (4), Huaral (3), Arequipa (2), Chancay (1), Tarapoto (1), Iquitos (1) y Puno (1). El concepto varía por plaza: casa de playa en Huacho, casa de campo en Huaral, almacenes en Chancay y casa de campo y vivienda en Arequipa.