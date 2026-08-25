Ditrenzzo inmobiliaria proyecta crecer 20% al cierre del 2026 en comparación al año anterior. (Foto: Ditrenzzo inmobiliaria)
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Sandra Reyes
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Con 21 años de operaciones en el mercado inmobiliario, Ditrenzzo Inmobiliaria acelera una nueva etapa de crecimiento. La empresa pondrá en marcha cuatro nuevos proyectos en Lima durante el 2026, avanza en la compra de terrenos para futuros desarrollos, evalúa diversificar su portafolio y ya pone la mira en mercados internacionales como parte de su visión de largo plazo. ¿Qué otras novedades alista?

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