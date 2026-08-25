La primera mitad del 2026 estuvo marcada por un mercado inmobiliario más cauto. Según Renzo Rodríguez, gerente general de Ditrenzzo Inmobiliaria, el primer semestre fue “tibio” por la estacionalidad del verano y se desaceleró por la incertidumbre electoral. Sin embargo, tras definirse el escenario político, el mercado comenzó a recuperar dinamismo. En ese contexto, la empresa registra un avance de 25% en cantidad de proyectos frente al mismo periodo del 2025 y mantiene su meta de crecer 20% en unidades y valor al cierre del año.

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Cuatro nuevos proyectos en Lima durante el 2026

El plan de expansión de Ditrenzzo Inmobiliaria para este 2026 contempla cuatro proyectos, dos de los cuales ya fueron lanzados. En abril, la empresa inició la comercialización de Nasca, un proyecto mixto ubicado en el cruce del jirón Nasca con Horacio Urteaga, frente al Campo de Marte, en Jesús María, que contempla 95 departamentos y dos locales comerciales en el primer piso.

En junio lanzó otro edificio multifamiliar, también en Jesús María, ubicado en la esquina de las calles Sánchez y Cayetano Heredia, a una cuadra de la Universidad del Pacífico.

En el segundo semestre, Ditrenzzo lanzará un proyecto residencial boutique en Miraflores, cerca del Óvalo Gutiérrez, con 17 departamentos de entre 90 m² y 150 m², y otro multifamiliar en Surco, en el límite con Barranco, con unas 70 unidades de entre 70 m² y 90 m². Rodríguez explicó que la empresa regresa a ambos distritos por su experiencia en esos mercados y porque sus clientes venían demandando nuevamente este tipo de proyectos.

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Compra de terrenos y nuevos distritos en la mira

Ditrenzzo destinará una inversión de S/120 millones para ejecutar su plan de expansión este 2026. Durante el primer semestre concretó la compra de un terreno y actualmente negocia la adquisición de otros dos, con el objetivo de incorporar un cuarto predio hacia finales de año. Rodríguez precisó que, tras el periodo electoral, la empresa aceleró la búsqueda de oportunidades, aunque manteniendo una estrategia de ir “sobre seguro” antes de concretar nuevas inversiones.

Como parte de ese plan, la inmobiliaria evalúa ingresar a Pueblo Libre, Cercado de Lima y Chorrillos, donde busca terrenos de entre 800 m² y 1,000 m² para futuros desarrollos. “A más largo plazo, la empresa aspira a operar de forma permanente en al menos seis distritos de Lima y ampliar su presencia hacia Lima Norte, Sur y Este, con una oferta dirigida al segmento C”, afirmó Renzo Rodríguez.

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Diversificar portafolio: mercado de oficinas

Entre sus planes, Ditrenzzo Inmobiliaria evalúa incursionar en el mercado de oficinas para ampliar su portafolio más allá de los proyectos residenciales multifamiliares. Si bien Rodríguez aseguró que la empresa invertirá en este segmento, precisó que aún no forma parte de sus proyectos inmediatos y que la decisión continúa en evaluación.

El ejecutivo explicó que el mercado de oficinas fue uno de los más golpeados por la pandemia, con un elevado stock y precios bajos. Sin embargo, sostuvo que la oferta disponible viene reduciéndose conforme más empresas retomaron sus operaciones presenciales. “Si el Perú tiene cinco años prósperos y positivos, el mercado de oficinas va a ser muy interesante porque va a faltar stock”, afirmó Rodríguez.

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Evalúan expandirse al extranjero

La expansión internacional forma parte de los planes de Ditrenzzo a mediano plazo, aunque no figura entre sus prioridades para el 2026. Rodríguez señaló que la empresa busca reducir su dependencia del mercado local. “Dentro de nuestro plan estratégico está salir fuera de Perú en algún momento, pero todavía no es algo que vaya a pasar en el corto plazo”, afirmó.

La inmobiliaria ya ha explorado oportunidades en Estados Unidos y Ecuador, y también observa mercados como Uruguay, Argentina y Colombia. Rodríguez sostuvo que el interés responde a sus perspectivas económicas. “Creemos que con el tema de Milei como presidente de Argentina y la posibilidad de recuperación que tenga la economía argentina también haya una opción ahí”, afirmó. Además, consideró que Colombia podría convertirse en un mercado “más estable, más predecible como para hacer cualquier inversión”.

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