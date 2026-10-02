Las prácticas preprofesionales tienen un límite de 6 horas diarias o 30 semanales, mientras que las profesionales pueden llegar a 8 horas diarias o 48 semanales. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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La labor que realizan los practicantes tiene una regulación específica. Si la empresa la incumple, no solo sería multada por la Sunafil, sino que podría ordenar que la persona sea contratada en planilla, como un trabajador estable, indicaron analistas.

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