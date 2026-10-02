El ministro del Interior se salvó de la censura en un hecho que deja muchas secuelas y que podría marcar nuevos hitos y plazos en la lucha política entre el Congreso y el Ejecutivo y entre los miembros de varias bancadas.

Es obvio que es el Gobierno el que gana esta batalla y es la oposición la que, en su conjunto, pierde varios puntos en este episodio. Pero, como siempre sucede en política, los triunfos y las derrotas pueden ser efímeros y, a la vez, agridulces.

No sabemos qué fue lo que en realidad motivó a Colchado, López Chau y varios otros a defender la permanencia del ministro (¿realismo, estrategia, interés, negociaciones ocultas?), pero lograron su propósito. (Foto: Congreso)

El Gobierno ha ganado tiempo y se ha salvado del descrédito de ver caer la cabeza de un ministro a los 60 días de haber asumido el Gobierno. Pero quizás lo más notorio y sorprendente de todo es que el Gobierno le debe este resultado parcial no a la habilidad o muñeca de los miembros del Ejecutivo o de las bancadas fujimoristas, sino a varios miembros de la oposición que se enfrentaron a sus propias bancadas para evitar la caída del ministro del Interior.

No sabemos qué fue lo que en realidad motivó a Colchado, López Chau y varios otros a defender la permanencia del ministro (¿realismo, estrategia, interés, negociaciones ocultas?), pero lograron su propósito. Y es precisamente eso que no sabemos lo que marca una derrota de la oposición en su conjunto.

Y no se trata de haber dado marcha atrás en la censura, lo que ya es problemático política y mediáticamente, sino de todo lo que se puede haber instalado en los últimos días en la mente y el subconsciente de los congresistas opositores con respecto a sus colegas (dudas, sospechas, desconfianza, divisionismo, acusaciones de traición) y de todo lo que la procesión va a llevar por dentro.

Si individualizamos, Juntos por el Perú (JPP) sufre un duro golpe como promotor, Ahora Nación se divide y se enfrenta internamente y Obras tiene que acatar la reprimenda de su líder y alinearse, aunque la rebeldía vaya por dentro.

Pero ahora todo queda en la cancha del Ejecutivo, porque todo esto puede cambiar en poco tiempo. Aquellos que abogaron a favor del ministro, en realidad, podrían haber postergado la ejecución, ya que pusieron, sin querer o queriendo, un nuevo plazo. Ahora se habla de darle al ministro en particular y al Gobierno en general un plazo “razonable” de por lo menos 100 días para ofrecer resultados. Y ese es el nuevo plazo que tiene el ministro para darle la razón a quienes lo defendieron y el Gobierno para reaccionar: 40 días más.

Si las cosas se ponen peor en materia de inseguridad u ocurre un nuevo hecho como el del asesinato múltiple en Trujillo, los que ahora perdieron pueden levantar la cabeza y poner contra la pared a quienes sacaron la cara por el ministro.

La otra consecuencia de esta batalla es que, si bien se salvó a un ministro, pueden ir por otro cuya línea política, comportamiento y errores vuelvan a “reunir” a la oposición.

Ahora, todo esto sucede cuando el Gobierno está realmente preocupado por la fuerte caída en las encuestas y por la percepción que se ha ido instalando en la población y, sobre todo, en el sector que más ha apoyado al Gobierno: la derecha y el empresariado. Cada vez más gente de estos sectores se queja de que la presidenta tiene miedo de decidir y de actuar y de que el premier no da la talla ni sabe dirigir un Gabinete que hace agua en varias carteras y, además, ha manejado muy mal el tema de las facultades. Entre los mismos fujimoristas se comenta que, si no sale lo de las facultades, eso será una derrota del premier.

Como van las cosas, lo más probable es que el Congreso otorgue una delegación acotada, lo que será una derrota de los extremos (JPP y el Ejecutivo) y una victoria de los sectores que, en este tema, se han manejado cautamente (Renovación Popular y la oposición moderada).

Esa preocupación por parar la caída en las encuestas, evitar que sea más pronunciada o tratar de revertirla parece haber llevado a la presidenta a cambiar su estrategia con miras a que las encuestas de los 100 días sean algo más favorables.

El rápido anuncio del aumento de la remuneración mínima vital y la noticia ampliamente difundida del próximo viaje a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele parecen ser parte de esa renovada estrategia para mejorar la imagen. También viene la reunión de APEC y tratarán de sacarle lustre porque podrían haberse dado cuenta de que a la presidenta le va mejor afuera y con el rebote de las noticias desde el extranjero que adentro. Uno podría pensar que ha habido una corrección y una nueva influencia en el manejo de las comunicaciones. Es como si algún “Panda” estuviera cerca nuevamente.

La visita del papa va a darle al Gobierno un respiro. Pero la delincuencia no tiene religión ni El Niño sabe de fe, por lo que, si el Ejecutivo no empieza a mostrar resultados claros y concretos en varios temas, la población y la oposición no van a tener piedad al llegar a los 100 días.

Por eso, haría bien la Presidenta en empezar a tener nuevos nombres en su agenda para estar lista para cuando tenga que reestructurar su Gabinete que, así como van las cosas, podría o tendría que ser más temprano que tarde, porque no se trata solo de mejorar la imagen.

Enrique Castillo es periodista.