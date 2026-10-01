Se trata de DRRP Spaces, consultoría, diseño y construcción, que inició operaciones enfocada en oficinas y hoy trabaja en sectores como corporativo, retail, hospitality, salud e industrial. “El negocio viene creciendo bastante bien. Nosotros esperamos llegar a tener una facturación de alrededor de US$ 120 millones en el corto plazo, dentro de los tres mercados en los que operamos actualmente: Perú, Ecuador y España”, explicó Carlos Ducastaing, partner y cofundador de DRRP Spaces, a Gestión.

En esa carrera, España se ha convertido en la principal apuesta. La operación, que está próxima a cumplir tres años, representa actualmente alrededor del 15% de la facturación del grupo y la compañía espera llevar ese aporte a entre 30% y 40% en el corto plazo. Madrid, Barcelona y Valencia concentran hoy su presencia en ese país. “Es el motor de crecimiento que estamos viendo en la compañía actualmente, definitivamente. España debería tomar casi el doble de participación en el grupo en el corto plazo”, sostuvo Ducastaing.

España gana peso en la facturación

El crecimiento español se produce en un mercado donde DRRP Spaces compite con empresas europeas de mayor tamaño. La firma ha ido captando proyectos cada vez más grandes y, según Ducastaing, el tamaño del mercado permite acceder a encargos que todavía son menos comunes en Perú. “En España es más habitual ver proyectos corporativos de, por ejemplo, 3,000 o 4,000 metros cuadrados, cosa que en Perú hoy día no son de todos los días. Con el paso del tiempo hemos ido agarrando proyectos cada vez más grandes”, indicó.

Uno de los casos que permite dimensionar esa competencia es Samsung. Ducastaing contó que la compañía convocó a cerca de 10 empresas europeas para diseñar y construir su primer centro de experiencia en Europa, proceso que ganó DRRP Spaces para desarrollar el proyecto en Madrid. Según el ejecutivo, la firma actualmente desarrolla un segundo proyecto para la marca en Barcelona y probablemente seguirá trabajando con ella en otros espacios en España.

“El trabajo que estamos haciendo allá ha sido bastante bien recibido. La competencia es muy fuerte, pero tenemos un buen posicionamiento a pesar del poco tiempo que tenemos en el mercado español”, comentó Ducastaing.

El siguiente objetivo de DRRP Spaces es llevar ese crecimiento a otra escala y que la empresa fortalezca su presencia en Barcelona y Valencia.

DRRP Spaces fue elegido entre cerca de 10 empresas europeas para diseñar y construir el primer experience center de Samsung en Europa, en Madrid. Luego fue convocado para un segundo proyecto en Barcelona. (Foto: DRRP Spaces)

DOS NUEVOS MERCADOS

La expansión de DRRP no terminará en España. La firma tiene previsto ingresar a dos nuevos países de Latinoamérica en el corto plazo. “Tenemos dos países adicionales a los que vamos a entrar próximamente y con eso ya estaríamos en cinco países. Serán en la región, pero todavía no podemos mencionarlo”, adelantó Ducastaing.

Según la empresa, la entrada a un nuevo mercado demanda una inversión inicial de cientos de miles de dólares, principalmente para implementar una oficina y formar el equipo. “El crecimiento lo estamos apalancando con fondos propios de la compañía. El CAPEX que tenemos inicialmente es la oficina y el equipo de gente que montamos en cada país”, detalló el ejecutivo.

La experiencia española muestra que la estrategia puede desarrollarse por etapas. DRRP Spaces comenzó allí con proyectos de restaurantes, luego pasó por el sector industrial y posteriormente avanzó hacia proyectos corporativos.

La internacionalización también está llevando talento peruano fuera del país. Ducastaing contó que, aunque las operaciones en el exterior están conformadas principalmente por profesionales locales, algunas posiciones clave son ocupadas por personal trasladado desde Perú. “Hemos comenzado a exportar talento peruano a nuestras operaciones en Ecuador y en España. Hay varias posiciones claves que vienen de la compañía peruana y son trasladados a estas sedes”, mencionó.

DE OFICINAS A CINCO SECTORES

El salto internacional es parte de una transformación que empezó en el propio negocio. DRRP Spaces pasó de estar enfocada principalmente en oficinas a desarrollar proyectos en cinco sectores: corporativo, retail, hospitality, salud e industrial. La diversificación respondió a una necesidad concreta: ampliar las fuentes de crecimiento más allá del mercado corporativo peruano.

Según Ducastaing, la absorción de metros cuadrados corporativos en el país no era suficiente para sostener la expansión que buscaba la empresa. “La única manera de sostener este crecimiento, por el tamaño del mercado peruano en el corporativo, era tener un crecimiento en sectores y al mismo tiempo esto nos obligaba a tener un crecimiento geográfico”, explicó.

Ese cambio ya se refleja en la escala de la operación. DRRP Spaces mantiene entre 40 y 50 proyectos activos en Perú, Ecuador y España, distribuidos entre ciudades como Lima, Pucallpa, Arequipa, Quito, Guayaquil, Madrid, Barcelona y Valencia. En Perú, el corporativo continúa siendo uno de los principales segmentos, acompañado por retail y hospitality, mientras comienzan a aparecer proyectos vinculados al sector salud.

Fuera de Lima también observa espacio para crecer. La firma registra movimiento en Trujillo y Arequipa. “Pensaría que probablemente hacia el sur se podría dar algo más de movimiento por todo el tema de la minería, pero habrá que esperar qué pasa en los próximos meses”, comentó Ducastaing.

DRRP Spaces mantiene entre 40 y 50 proyectos activos y cuenta con entre 250 y 300 colaboradores en sus operaciones internacionales, según contó Carlos Ducastaing, partner y cofundador de DRRP Spaces. (Foto: DRRP Spaces)

UN SERVICIO MÁS AMPLIO

La diversificación también cambió la propuesta con la que DRRP Spaces llega a sus clientes. La firma busca cubrir distintas etapas de un proyecto, desde el diseño y la construcción hasta la obtención de licencias, la búsqueda del espacio y la mudanza. “Lo que buscan las compañías es encontrar a alguien que pueda hacerse cargo de todo. Que me puedan diseñar el proyecto, que sean capaces de construirlo, de sacar la licencia, que me muden prácticamente”, aseguró Ducastaing.

En el segmento corporativo, esa propuesta se cruza con un cambio en las necesidades de las empresas. El espacio dejó de responder únicamente a una necesidad de metros cuadrados y empezó a utilizarse también como una herramienta para transmitir la cultura corporativa. “Antes se mudaban porque necesitaban más espacio. Hoy día nos llaman porque están buscando cambiar la cultura de la compañía y necesitan hacer un análisis de cómo funciona la compañía para poder tener este nuevo espacio”, subrayó.

El trabajo híbrido es parte de esa evolución. DRRP Spaces empezó a desarrollar proyectos bajo esa metodología alrededor de 2014, antes de que la pandemia acelerara su adopción. “Fue muy difícil en nuestros primeros proyectos tratar de convencer a las empresas de que el trabajo debía hacerse de esa manera. Y luego de la pandemia, para nosotros fue muy fácil poder seguir haciendo proyectos con esa misma metodología”, contó.

Para los próximos meses, la prioridad será consolidar las operaciones actuales y acelerar el crecimiento de España, mientras se prepara el ingreso a los nuevos mercados regionales. Con esa combinación de expansión geográfica y diversificación sectorial, DRRP Spaces busca llevar a un nuevo nivel el negocio de diseño y construcción que comenzó hace dos décadas en el mercado peruano.