DRRP Spaces opera actualmente en Perú, Ecuador y España, y prepara su ingreso a dos nuevos mercados de Latinoamérica. (Foto: DRRP Spaces)
DRRP Spaces opera actualmente en Perú, Ecuador y España, y prepara su ingreso a dos nuevos mercados de Latinoamérica. (Foto: DRRP Spaces)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Hace 20 años nació en Perú una firma especializada en diseño y construcción de espacios, enfocada inicialmente en proyectos de oficinas. Hoy, la compañía tiene operaciones en tres países, entre 40 y 50 proyectos activos y entre 250 y 300 colaboradores, y se prepara para dar un nuevo salto internacional: ingresar a dos mercados adicionales de Latinoamérica y llevar su facturación a US$ 120 millones en los próximos dos años. ¿Cuál es su estrategia para lograrlo?

TE PUEDE INTERESAR

Starbucks apuesta en antídoto contra soledad de la vida digital
Retail facturará casi S/ 60,000 millones este año, pero estos comercios corren riesgo en 2027
Empleo en Lima Metropolitana pierde ritmo tras tres meses: la dinámica por sector

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.