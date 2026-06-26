Skyriss inició oficialmente su expansión en Latinoamérica con una propuesta centrada en la transparencia operativa y el acceso a mercados financieros globales. Fundada en Emiratos Árabes Unidos en 2022 por Samiir Desai, la compañía busca consolidar su presencia en países como Perú, Colombia, Chile y México a través de una plataforma diseñada para traders que priorizan condiciones claras de ejecución y acceso directo al mercado.

La operación regional está liderada por Mateo Sommerkamp, Director de Operaciones para Latinoamérica. La estrategia de crecimiento de la empresa se apoya en una combinación de infraestructura tecnológica, acceso a múltiples instrumentos financieros y un modelo de negocio que busca reducir los posibles conflictos de interés entre el broker y sus usuarios.

Un modelo de ejecución que prioriza la transparencia

Uno de los principales elementos de la propuesta de Skyriss es su estructura 100% A-Book. Bajo este esquema, las órdenes de los clientes son enviadas directamente a proveedores de liquidez externos, en lugar de ser gestionadas internamente por el broker. Esta metodología es valorada por operadores que buscan una mayor claridad sobre el proceso de ejecución de sus operaciones.

Según la compañía, este modelo permite una relación más alineada entre la plataforma y sus usuarios, ya que el broker no adopta una posición contraria a la de sus clientes. En un entorno donde cada vez más inversionistas buscan comprender cómo se ejecutan sus órdenes y quién participa en ese proceso, la transparencia se ha convertido en un factor relevante dentro de la industria.

Tecnología y acceso a mercados globales

La propuesta de Skyriss se complementa con el acceso a distintos mercados financieros mediante MetaTrader 5, una de las plataformas más utilizadas en el sector. A través de esta plataforma, los usuarios pueden operar instrumentos como divisas, materias primas, índices, acciones y contratos por diferencia (CFDs) desde un mismo entorno.

Bajo el lema “Hecho para traders, por traders”, la empresa sostiene que el trading debe ser una actividad accesible y comprensible, permitiendo que los usuarios concentren sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias y en la toma de decisiones informadas. Además, ofrece soluciones adaptadas para gestores que requieren estructuras operativas personalizadas.

Actualmente, Skyriss cuenta con más de 250.000 traders dentro de su ecosistema global y considera a Latinoamérica como una de las regiones estratégicas para su crecimiento. La compañía proyecta fortalecer su presencia regional mediante una propuesta que combina el desarrollo de su infraestructura tecnológica, un equipo especializado y acceso a mercados financieros globales, como parte de su estrategia de expansión en la región.