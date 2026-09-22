Starbucks. (Foto: AFP)
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Financial Times
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Starbucks apuesta US$ 1,000 millones a que un ambiente con sillones de cuero, alfombras y libros de tapa dura puede atraer de nuevo a clientes dispuestos a comprar uno de sus cafés latte de US$ 6 y, tal vez, quedarse el tiempo suficiente para tomar otro.

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