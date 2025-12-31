Starbucks y Mr Beast anunciaron una alianza estratégica para fomentar las experiencias de entretenimiento y consumo. La cadena de cafeterías integrará la segunda temporada de Beast Games: Strong vs Smart, uno de los shows más ambiciosos de la internet.

Este espacio se estrenará el 7 de enero a través de Prime Video, y la competencia consiste en reunir a 200 competidores, entre los más fuertes y los más inteligentes del mundo, quienes disputarán un premio total de US$5 millones.

De esa manera, Starbucks acompañará toda la temporada como proveedor oficial, con presencia permanente dentro del set conocido como Beast City.

LEA TAMBIÉN: Gorco amplía sus proyectos industriales en Perú y firma contratos con cementeras

La alianza con MrBeast incluye presencia en el set, activaciones para fans y el lanzamiento de una bebida de edición limitada inspirada en el programa. Foto: difusión

Starbucks, a raíz de esta unión, lanzará una bebida exclusiva de edición limitada: el Cannon Ball Drink, un refresco inspirado en el programa, el cual combina limonada con los refrescos Strawberry Açaí y Mango Dragonfruit y frutas deshidratadas.

Vale añadir que este producto estará disponible en cafeterías Starbucks de Estados Unidos desde el 14 de enero, la misma fecha en que se emitirá el episodio especial “Cannon Ball Challenge”.

A la fecha, Mr Beast tiene más de 454 millones de suscriptores en YouTube y más de 2,000 millones de visualizaciones mensuales, lo que lo convierte en un socio estratégico clave para marcas globales que buscan impacto masivo.