La cadena global de café será patrocinador clave de la segunda temporada del exitoso programa de competencia de Prime Video, que repartirá US$5 millones y llegará a millones de espectadores desde enero de 2026. Foto: MrBeast/ Instagram
La cadena global de café será patrocinador clave de la segunda temporada del exitoso programa de competencia de Prime Video, que repartirá US$5 millones y llegará a millones de espectadores desde enero de 2026. Foto: MrBeast/ Instagram
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Starbucks y . La cadena de cafeterías integrará la segunda temporada de Beast Games: Strong vs Smart, uno de los shows más ambiciosos de la internet.

Este espacio se estrenará el 7 de enero a través de Prime Video, y la competencia consiste en reunir a 200 competidores, entre los más fuertes y los más inteligentes del mundo, quienes disputarán un premio total de US$5 millones.

De esa manera, Starbucks acompañará toda la temporada como proveedor oficial, con presencia permanente dentro del set conocido como Beast City.

LEA TAMBIÉN: Gorco amplía sus proyectos industriales en Perú y firma contratos con cementeras
La alianza con MrBeast incluye presencia en el set, activaciones para fans y el lanzamiento de una bebida de edición limitada inspirada en el programa. Foto: difusión
La alianza con MrBeast incluye presencia en el set, activaciones para fans y el lanzamiento de una bebida de edición limitada inspirada en el programa. Foto: difusión

Starbucks, a raíz de esta unión, lanzará una bebida exclusiva de edición limitada: el Cannon Ball Drink, un refresco inspirado en el programa, el cual combina limonada con los refrescos Strawberry Açaí y Mango Dragonfruit y frutas deshidratadas.

Vale añadir que este producto estará disponible en cafeterías Starbucks de Estados Unidos desde el 14 de enero, la misma fecha en que se emitirá el episodio especial “Cannon Ball Challenge”.

LEA TAMBIÉN: Lavallena, la lavandería industrial que mira hospitales e industria de regiones para crecer

A la fecha, y más de 2,000 millones de visualizaciones mensuales, lo que lo convierte en un socio estratégico clave para marcas globales que buscan impacto masivo.

TE PUEDE INTERESAR

Demanda en gaming y de PCs con IA: las claves de Intel para expandirse en Perú
Dueño de Infinity Gaming y Supernova apuesta por eventos y alista un nuevo flagship
Perú Gaming Show 2025: apuestas online ganan terreno y mercado superaría los US$ 345 millones
Nvidia: Transformando su legado de gaming hacia el dominio de la IA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.