Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, centró parte de su participación en el Debate Municipal Lima 2026 de este lunes 21 de septiembre en su propuesta de crear una Policía Municipal Metropolitana que sustituya al serenazgo y se encargue de enfrentar delitos comunes.

En su primera intervención, Bruce sostuvo además que la eficiencia será fundamental para la próxima administración de la capital y afirmó que la actual gestión dejará una deuda superior a los S/ 5,000 millones. Ante ese escenario, señaló que el siguiente alcalde deberá negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recursos para ejecutar obras en la ciudad.

Sobre la inseguridad, sostuvo que actualmente el alcalde solo puede perseguir el delito de la mano de la Policía Nacional, que depende del Gobierno Nacional. Por ello, planteó crear un cuerpo municipal que, según explicó posteriormente, estaría integrado por licenciados de las Fuerzas Armadas.

Bruce también cuestionó la falta de coordinación entre los 43 distritos de Lima y ofreció reunir a sus alcaldes, independientemente de su agrupación política, para abordar conjuntamente los principales problemas de la capital.

¿Cómo funcionaría la Policía Municipal Metropolitana?

Durante el intercambio con Yehude Simon, candidato de la Coalición Transformadora Tierra Verde, Bruce explicó que su propuesta apunta a establecer una división de funciones entre la Policía Municipal Metropolitana y la Policía Nacional.

Según señaló, el nuevo cuerpo se ocuparía de delitos comunes o “de ciudad”, como robos, hurtos y asaltos, mientras que la PNP concentraría sus recursos en delitos de mayor complejidad.

En transporte, Bruce planteó instalar semáforos inteligentes en Lima y ejecutar el intercambio vial de Canta Callao con la Panamericana Norte.

“En muchos países del mundo existe esta división entre Policía Municipal y Policía Nacional”, sostuvo Bruce, quien afirmó que la especialización permitiría disponer de más agentes para atender los delitos que afectan cotidianamente a los vecinos.

El candidato precisó posteriormente que la Policía Municipal estaría formada por licenciados de las Fuerzas Armadas, quienes recibirían un año de preparación antes de incorporarse al nuevo cuerpo.

Bruce sostuvo que la presencia de agentes armados tendría un efecto disuasivo frente a la delincuencia y permitiría que la Policía Nacional destine mayores recursos a la investigación y persecución de organizaciones criminales.

Durante el intercambio con Simon, Bruce también recordó que desde la Municipalidad de Santiago de Surco impulsó una iniciativa legislativa para permitir el uso de armas no letales, como pistolas paralizadoras, y cuestionó a su interlocutor por oponerse a esa posibilidad.

¿Qué propone Bruce en vivienda y desarrollo urbano?

Bruce planteó también implementar Techo Propio Limeño, un programa con el que ofreció construir 10,000 viviendas de interés social en la capital.

El candidato señaló que en Santiago de Surco se construyeron viviendas financiadas con recursos provenientes de las utilidades de una planta de reciclaje. Su propuesta es implementar una instalación de este tipo para Lima Metropolitana y destinar parte de los recursos que genere al programa habitacional.

Asimismo, indicó que buscaría coordinar con el Ministerio de Vivienda para canalizar bonos del Gobierno Nacional a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A ello sumó la creación de un programa municipal de titulación para acelerar esos procedimientos y de Mi Barrio Metropolitano, destinado a mejorar la calidad de vida en diferentes zonas de la ciudad.

En materia ambiental y de recuperación urbana, Bruce planteó generar nuevas áreas verdes en las riberas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac. Para este último propuso desarrollar grandes malecones con el objetivo de integrar el río a la ciudad.

¿Cuáles son sus propuestas para el transporte de Lima?

En transporte, Bruce planteó instalar semáforos inteligentes en Lima y ejecutar el intercambio vial de Canta Callao con la Panamericana Norte.

También cuestionó que durante los últimos años la política de transporte se haya concentrado principalmente en el desarrollo del Metro de Lima y sostuvo que se han dejado de lado otras alternativas de transporte masivo.

Frente a ello, ofreció implementar cinco corredores segregados para ampliar las opciones de movilidad en la capital.

Bruce afirmó además que una eventual administración suya buscará coordinar las políticas metropolitanas con los alcaldes distritales para evitar que cada jurisdicción actúe de manera independiente frente a problemas que afectan al conjunto de la ciudad.

Durante su intervención, el candidato cuestionó directamente al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Bruce afirmó que su gestión gastó más de S/ 120 millones en la adquisición y traslado de trenes que, según sostuvo, “no sirven para nada” y fueron llevados a Lima para sustentar la posterior candidatura presidencial de López Aliaga.

“Con esa plata se hubiera construido el intercambio vial Canta Callao-Panamericana Norte”, señaló. Luego añadió: “Quien abandonó la ciudad no puede ser la solución”. Más temprano aseveró: “Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”.

Bruce también sostuvo que una eventual gestión suya no discriminará a las personas por su raza, religión, origen, sexo u orientación sexual. “Basta de estar insultando a minorías”, señaló.

Al responder una pregunta sobre cómo mejoraría la coordinación de la Municipalidad de Lima con otras instituciones, Bruce volvió a colocar como eje su propuesta de Policía Municipal Metropolitana. Sostuvo que el nuevo cuerpo permitiría distribuir las responsabilidades en materia de seguridad, con la Policía Municipal dedicada a los delitos comunes y la PNP concentrada en los delitos de mayor complejidad.

Según afirmó, los resultados de ese esquema podrían observarse rápidamente debido al efecto disuasivo que tendría contar con agentes municipales preparados y armados para proteger a los vecinos.