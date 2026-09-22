Elio Riera, candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la Alcaldía de Lima, planteó propuestas vinculadas con seguridad ciudadana, coordinación con los 43 distritos y oportunidades para jóvenes durante el debate municipal. En su exposición cuestionó que la Municipalidad asuma funciones propias del Ministerio del Interior y sostuvo que su gestión debe concentrarse en ejercer sus competencias y gestionar recursos y convenios. ¿Cuáles fueron sus principales propuestas?

Riera planteó implementar desde el primer día su denominado “Plan 43”, que contempla reuniones semanales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este mediante una ordenanza municipal. El candidato sostuvo que la coordinación debe realizarse dejando de lado las posiciones políticas y con rendición de cuentas.

¿Qué propone Riera para mejorar la seguridad en Lima?

Durante el segundo bloque del debate, dedicado a las dimensiones social y territorial-ambiental, el exabogado de Alberto Fujimori defendió el papel de las cámaras de seguridad y cuestionó las propuestas que, según señaló, trasladan a la Municipalidad funciones propias del Ministerio del Interior.

“No estamos acá para aplicar un rol del Ministerio del Interior. Por favor, vecino, tienes que informarte bien”, sostuvo.

El candidato propuso una red metropolitana de flagrancia que trabaje de forma conectada y automática con el serenazgo, las cámaras de la Municipalidad, la Fiscalía y el Poder Judicial. Además, planteó que la prensa participe en la fiscalización del sistema para observar qué ocurre con las denuncias y los detenidos.

En su exposición, Riera sostuvo que en 2025 hubo cerca de 230,000 detenciones en unidades de flagrancia y que aproximadamente 32,000 llegaron a sentencias. Según su planteamiento, las cámaras cumplen un papel importante en este proceso.

El candidato también respondió a una pregunta de Luis Huete Tolentino, de Pueblo Consciente, sobre cómo articularía su Plan 43 con los 43 alcaldes distritales si estos no compartieran sus intereses políticos. Riera respondió que se debe dejar de lado la ideología y aplicar el principio de legalidad.

“Una ordenanza municipal que pueda finalmente emplazar a los alcaldes para que puedan dar cuenta de manera semanal de qué es lo que están haciendo”, señaló.

Añadió que estas rendiciones contarían con presencia de la prensa y de la Defensoría del Pueblo para fiscalizar lo realizado.

Elio Riera fue el abogado defensor principal del fallecido expresidente Alberto Fujimori. (Foto: GEC)

¿Qué plantea Riera para los jóvenes que no estudian ni trabajan?

Riera sostuvo que existen cerca de medio millón de jóvenes que no trabajan ni estudian y afirmó que este grupo constituye un espacio que puede ser aprovechado por organizaciones criminales. Frente a ello, planteó cuatro programas incluidos en su propuesta.

Con “Empléate, joven”, propuso capacitación e inclusión laboral; con la escuela formativa de oratoria y liderazgo, el desarrollo de habilidades; mediante “Impúlsate, joven”, apoyo a emprendimientos y acompañamiento para su formalización; y con “Joven, hazlo por tu barrio”, participación de jóvenes en la recuperación de espacios públicos.

Ante la pregunta de Huete sobre cómo capacitaría a esta población, Riera señaló que la Municipalidad podría gestionar convenios con instituciones públicas y privadas. Mencionó como ejemplo al Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y planteó utilizar la virtualidad para facilitar el acceso de los jóvenes.

El candidato también anunció que, si llega a la alcaldía, promoverá una auditoría para revisar qué se hizo con los recursos municipales, incluyendo órdenes de servicio y contrataciones de terceros. En ese contexto, cuestionó la falta de una defensa gratuita para los vecinos y sostuvo que trabajaría este punto dentro de su Plan 43.

En su mensaje final, Riera insistió en su rechazo a las propuestas que considera inviables y cuestionó las iniciativas para crear una policía municipal. También criticó que se planteen funciones propias del Ministerio del Interior para la Municipalidad de Lima y sostuvo que su propuesta estará enfocada en la gestión, la fiscalización y la defensa de los derechos de los vecinos.

“Yo llego para hacer valer tus derechos, que es lo que falta acá. Auditar, investigar y brindarte información”, afirmó.