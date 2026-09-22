Yehude Simon Munaro es postulante a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por la Coalición Transformadora Tierra Verde. | Captura: YouTube
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Redacción Gestión
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Yehude Simon Munaro, postulante a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por la Coalición Transformadora Tierra Verde, criticó las diversas promesas incumplidas por las últimas autoridades.

Simon, quien recordó que fue expresidente regional en dos oportunidas, expresidente del Consejo de Ministros y 10 años congresista,

“Lima no puede seguir esperando. Se le ofrece más seguridad y la inseguridad sigue creciendo. Se le ofrece agua y hay 1.9 millones de personas que carecen de agua y desagüe. Se le ofrecen obras y nunca se culminan. Más bien siguen creando intereses y se les paga a las empresas que ‘ganaron’ los proyectos. Entonces, no se termina. La gente de Lima ya se cansó y sigue esperando”, refirió la noche de este lunes 21 de setiembre, durante el debate realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Compromisos al 2030

Continuando con su presentación, el candidato planteó diversas metas sobre formalización, servicios básicos, apoyo a la educación superior y lucha contra la inseguridad con vista al cierre de su gestión.

Sobre el primer punto, manifestó el compromiso de formalizar las microempresas y pequeñas empresas hasta un 50% (hoy en 32%). También indicó que el empleo formal se elevaría de un 30% a u 50%.

Agregó que tiene como meta ampliar el acceso a los servicios básicos de 70% a 90%. “Cuando hablo de servicios me refiero fundamentalmente al acceso al agua”, indicó.

También indicó que entregarían alrededor de 50,000 becas y que se reduciría la inseguridad hasta en un 40% respecto a los niveles actuales. La videoviligancia, en tanto, tendría una cobertura de 80%.

Subrayó la importancia, no obstante, de primero conocer la “realidad financiera del municipio”.

“[La MML] se endeudó con más de S/ 5,000 millones para 58 obras. De esas, 33 están paralizadas y cada año se pagan intereses, alrededor de S/ 13 millones mensuales. La inseguridad se vence con inteligencia, no con balas, y estamos capacitados para hacerlo. Falta voluntad política para enfrentarla”, comentó.

En otro momento, el reciente asesinato de la postulante al Gobierno Regional de Áncash, Susy ‘La China’ Polo.

“Le pido al responsable de la PNP para que no haga que pase el tiempo y nos olvidemos. Y al Poder Judicial (PJ) que actúe porque mañana será página olvida. Quedarán los crímenes y abusos”, apuntó.

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