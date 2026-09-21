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Agencia Bloomberg
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El bitcoin subió el lunes a un máximo de ocho meses, ya que una mejora general del apetito por el riesgo ayudó a prolongar un repunte que comenzó la semana pasada.

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