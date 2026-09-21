La criptomoneda original avanzó hasta 5.1% y alcanzó los US$ 85,222 en las primeras operaciones de la mañana en Nueva York.

El repunte se produce junto con avances de las acciones y los bonos, ya que la caída de los precios del petróleo y el optimismo antes de una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping, de China, están impulsando a los mercados en general. Otros activos digitales también repuntaron. Ether, el segundo token más grande, subió más de 4.3% a US$ 2,747, mientras que otras criptomonedas, como XRP, Solana y Monero, también registraron avances.

“Los mercados financieros han recuperado el apetito por el riesgo después de estar dominados por la preocupación por los rendimientos de los bonos gubernamentales, los niveles de deuda y la posibilidad de un regreso a una política más restrictiva en el banco central más poderoso del mundo”, dijo Chris Beauchamp , analista jefe de mercados de la plataforma de inversión y negociación IG.

Las ganancias del bitcoin amplían una recuperación que comenzó a fines de la semana pasada, cuando el mercado cripto asimiló el fracaso de un histórico proyecto de ley sobre criptomonedas en EE.UU. y el primer aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en más de tres años. La aprobación el jueves por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para que versiones digitales de valores comiencen a negociarse en EE.UU. ayudó a mejorar el ánimo.

Los ETF de bitcoin spot en EE.UU. oscilan con el ánimo cripto

“La capitalización del mercado cripto ha aumentado a US$ 2.8 billones, su nivel más alto desde fines de enero de este año”, dijo Alex Kuptsikevich , analista jefe de mercados de FxPro. “Aunque al repunte del viernes le siguió una mayor presión vendedora, los compradores han vuelto a dominar el mercado de criptomonedas desde el domingo”.

El interés abierto de bitcoin en la plataforma de negociación de opciones Deribit estaba fuertemente dominado por opciones de compra, lo que señalaba un sentimiento alcista. La plataforma mostraba más de 272,000 contratos por el derecho a comprar el token, frente a más de 154,000 opciones de venta, o el derecho a vender.

“El mercado de opciones de bitcoin está posicionado para capturar el potencial alcista”, dijo Pratik Kala , gestor de cartera del fondo de cobertura de activos digitales Apollo Crypto. “La gente está pasando de protegerse contra las caídas a querer aprovechar el potencial alcista”.

Sin embargo, los operadores no están convencidos de que el impulso pueda mantenerse debido a los difíciles obstáculos macroeconómicos, con el petróleo todavía por encima de US$ 100 por barril y los rendimientos de los Treasuries de EE.UU. elevados.

El bitcoin se mantiene muy por debajo de su máximo de 2026, de más de US$ 97,000 a mediados de enero, y aún más lejos de su récord de octubre. El entusiasmo de los inversionistas minoristas también ha resultado difícil de reavivar, ya que las acciones de inteligencia artificial y otras operaciones vinculadas a la IA compiten por el mismo capital especulativo.