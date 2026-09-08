Una estatua de Bitcoin se exhibe durante la conferencia Bitcoin 2026 en Las Vegas, Nevada (EE.UU.), el martes 28 de abril de 2026. Fotógrafo: Ian Maule/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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El hack de US$ 320 millones a la plataforma de criptomonedas Liquid Network asesta un duro golpe en momentos en que la industria intenta convencer a bancos y grandes inversores de que los activos digitales están listos para integrarse a la infraestructura financiera tradicional.

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