A worker counts U.S. dollar bills at a money changer in Manila August 10, 2011. The Philippines expects more money inflows after the Fed promised near zero rates up to 2013, potentially muddling monetary policy looking to bolster local demand, the central bank said on Wednesday. Policymakers would also continue a review of current rules to dampen volatilities in the foreign exchange market, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Amando Tetangco said. REUTERS/Romeo Ranoco (PHILIPPINES - Tags: BUSINESS POLITICS) - RTR2PS6C
A worker counts U.S. dollar bills at a money changer in Manila August 10, 2011. The Philippines expects more money inflows after the Fed promised near zero rates up to 2013, potentially muddling monetary policy looking to bolster local demand, the central bank said on Wednesday. Policymakers would also continue a review of current rules to dampen volatilities in the foreign exchange market, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Amando Tetangco said. REUTERS/Romeo Ranoco (PHILIPPINES - Tags: BUSINESS POLITICS) - RTR2PS6C
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Agencia Bloomberg
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El auge de las criptomonedas en América Latina encierra una paradoja: la tecnología creada para desafiar al dólar podría estar ayudando a expandir su uso. Al menos por ahora.

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