El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Kevin Warsh, avisó en Jackson Hole de que el banco puede actuar si la inflación no avanza con claridad hacia el objetivo del 2% y anunció que eliminará la orientación futura sobre tipos para no condicionar a los mercados, en un foro centrado este año en la innovación financiera, la tokenización y las ‘stablecoins’.

El esperado discurso de Warsh, el primero como presidente de la Fed en este encuentro anual, inauguró la segunda jornada del foro en el que se abordaron oportunidades y riesgos del creciente uso de los activos digitales que pueden elevar la vulnerabilidad y desafiar la soberanía monetaria.

La jefa del Banco Central Europeo, (BCE) Christine Lagarde y el jefe del Banco de Japón, Kazuo Ueda, fueron dos de las ausencias destacadas de la cita, en la que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, resaltó las ventajas de la tokenización y las ‘stablecoins’ al tiempo que advirtió de mayor contagio ante riesgos financieros.

El encuentro, organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas city y que concluye mañana sábado, congrega a jefes de política monetaria en un idílico paraje en las montañas de Wyoming, que acuden anualmente en busca de señales durante un mes de agosto en el que la Fed no decide sobre los tipos.

Menos pistas a los mercados

Warsh, que apenas ahondó en la tokenización financiera, pretende abandonar las guías de evolución futura de los tipos de interés (‘forward guidance’ en inglés) al considerar que la medida genera problemas en los mercados que acaban afectando a la población.

“No debemos permitir un régimen en el que los participantes en los mercados están mirando principalmente a la Fed para su próxima operación de mercado”, dijo.

Además, admitió que aunque “los datos de la inflación del PCE y el IPC del verano son mejores de lo esperado, no nos aclaran que las tendencias de fondos han mejorado de manera significativa”, ante lo que no descartó tomar medidas.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

“Estamos comprometido con una disciplina, no con una decisión”, aseguró y no ocultó su preocupación sobre las cifras de inflación que, aunque se ha moderado, se mantiene en el entorno del 3% y no del 2%, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue presionando para que el precio de dinero baje.

“Debemos tener claro que la inflación está moviéndose a nuestro objetivo de manera clara y a una velocidad suficiente. Si no es así, tendremos trabajo que hacer, ese es nuestro mandato y nuestra responsabilidad”, añadió.

Tokenización y stablecoins

La tokenización y las ‘stablecoins’ ocuparon gran parte de las intervenciones de este viernes con apuntes a los riesgos y oportunidades.

El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el español Pablo Hernández de Cos, advirtió de que el aumento del uso de criptomonedas estables vinculadas al dólar puede crear una dolarización digital en algunos países con monedas inestables y economías emergentes como en Latinoamérica.

LEA TAMBIÉN: Crece división en la Fed mientras la inflación sigue elevada

“La creciente adopción de criptomonedas estables vinculadas al dólar también ha generado preocupación en algunas jurisdicciones respecto a la soberanía monetaria y el potencial de dolarización digital”, según Hernández de Cos.

La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, defendió la tokenización, para superar la fragmentación financiera europea.

“La infraestructura financiera de Europa sigue fragmentada según líneas nacionales, lo que crea fricciones que limitan la escala, la competencia y los flujos de capital transfronterizos”, dijo Schnabel.

Como ejemplo, apuntó a la inversión “en bonos soberanos en la zona del euro con frecuencia requiere acceso a múltiples depositarios centrales de valores, lo que aumenta la complejidad operativa y favorece a los grandes participantes del mercado que pueden absorber los costos asociados”.

Para Georgieva, estos procesos pueden abaratar los pagos transfronterizos, pero advirtió de que también harán más rápida la transmisión de crisis y exigirán una regulación internacional coordinada, mayores reservas de divisas en los países emergentes y una política fiscal más rigurosa.