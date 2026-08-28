En su primer discurso importante desde que asumió la conducción del banco central, Warsh tranquilizó a los inversores que reclamaban mayor firmeza frente a la inflación tras la reciente volatilidad de los bonos del Tesoro. Los rendimientos a dos años subieron 12 puntos básicos, a 4.35%, mientras que los de los bonos a 30 años apenas variaron. El dólar subió, el oro bajó y el S&P 500 borró un avance previo ante la caída de los fabricantes de chips.

“Este es mi criterio: debemos tener confianza en que la inflación subyacente avanza hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo”, dijo Warsh en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.

Añadió que las condiciones financieras no son restrictivas y que las tasas son la “herramienta predominante” de la Fed para cumplir su mandato, aunque evitó señalar si respaldará un alza en la reunión de septiembre.

“Diría que Warsh logró restablecer la confianza”, dijo Larry Holzenthaler , de Catalyst Funds. “Se mostró muy enfocado en controlar la inflación y llevarla nuevamente a la meta de 2% de la Fed. El mercado parece estar reaccionando exactamente como quiere la Fed”.

“Creo que hizo un muy buen trabajo al presentar una hoja de ruta, un marco y las reglas que guiarán sus decisiones para calibrar adecuadamente la política monetaria”, dijo Peter Boockvar , autor de Boock Report.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años sube tras la promesa de Warsh de combatir la inflación.

El discurso de Warsh en Jackson Hole fue mucho más claro y restrictivo que su mensaje en la última conferencia de prensa, según Capital Economics. Las alzas de tasas no están garantizadas, pero Warsh sugiere ahora que estaría dispuesto a respaldarlas si el crecimiento sigue sólido y la inflación se mantiene elevada, agregaron los economistas.

“Aunque esperamos que los próximos datos mejoren, ha aumentado el riesgo de un alza en septiembre”, dijo Seema Shah , de Principal Asset Management. “La reacción positiva del mercado pone de relieve que los inversores valoran la claridad de la política monetaria, incluso cuando esa claridad trae consigo un mensaje más restrictivo”.

Tras las declaraciones de Warsh las apuestas por tasas más altas subieron. Los mercados monetarios proyectan una probabilidad superior a 50% de un alza en la reunión del 16 de septiembre. Al menos un aumento de aquí a fin de año se considera prácticamente seguro.