Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.
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Agencia Bloomberg
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Los rendimientos de corto plazo se dispararon después de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometiera llevar la inflación a la meta, lo que aumentó las apuestas de un alza de tasas y estabilizó los bonos de mayor plazo.

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