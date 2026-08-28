Los rendimientos de corto plazo se dispararon después de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometiera llevar la inflación a la meta, lo que aumentó las apuestas de un alza de tasas y estabilizó los bonos de mayor plazo.
En su primer discurso importante desde que asumió la conducción del banco central, Warsh tranquilizó a los inversores que reclamaban mayor firmeza frente a la inflación tras la reciente volatilidad de los bonos del Tesoro. Los rendimientos a dos años subieron 12 puntos básicos, a 4.35%, mientras que los de los bonos a 30 años apenas variaron. El dólar subió, el oro bajó y el S&P 500 borró un avance previo ante la caída de los fabricantes de chips.
“Este es mi criterio: debemos tener confianza en que la inflación subyacente avanza hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo”, dijo Warsh en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.
Añadió que las condiciones financieras no son restrictivas y que las tasas son la “herramienta predominante” de la Fed para cumplir su mandato, aunque evitó señalar si respaldará un alza en la reunión de septiembre.
“Diría que Warsh logró restablecer la confianza”, dijo Larry Holzenthaler, de Catalyst Funds. “Se mostró muy enfocado en controlar la inflación y llevarla nuevamente a la meta de 2% de la Fed. El mercado parece estar reaccionando exactamente como quiere la Fed”.
“Creo que hizo un muy buen trabajo al presentar una hoja de ruta, un marco y las reglas que guiarán sus decisiones para calibrar adecuadamente la política monetaria”, dijo Peter Boockvar, autor de Boock Report.
El discurso de Warsh en Jackson Hole fue mucho más claro y restrictivo que su mensaje en la última conferencia de prensa, según Capital Economics. Las alzas de tasas no están garantizadas, pero Warsh sugiere ahora que estaría dispuesto a respaldarlas si el crecimiento sigue sólido y la inflación se mantiene elevada, agregaron los economistas.
“Aunque esperamos que los próximos datos mejoren, ha aumentado el riesgo de un alza en septiembre”, dijo Seema Shah, de Principal Asset Management. “La reacción positiva del mercado pone de relieve que los inversores valoran la claridad de la política monetaria, incluso cuando esa claridad trae consigo un mensaje más restrictivo”.
Tras las declaraciones de Warsh las apuestas por tasas más altas subieron. Los mercados monetarios proyectan una probabilidad superior a 50% de un alza en la reunión del 16 de septiembre. Al menos un aumento de aquí a fin de año se considera prácticamente seguro.
“Los comentarios de Warsh elevaron las probabilidades de un alza de tasas y las expectativas sobre la tasa terminal, aunque los mercados podrían haber reaccionado en exceso, dado que la decisión de la Fed en septiembre sigue dependiendo en gran medida de los próximos datos de empleo e inflación”, dijo Oscar Munoz, de TD Securities.