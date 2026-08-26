Hackers. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Estados Unidos decomisó este miércoles los dominios de dos plataformas de jaqueo patrocinadas por China, “utilizadas para atacar infraestructuras críticas de Estados Unidos y otras redes sensibles”, incluidas las de la NASA, la Reserva Federal y el Senado.

Ciberataques a entidades estadounidenses. (Foto: Difusión)
Ciberataques a entidades estadounidenses. (Foto: Difusión)

La vinculación con China

Según documentos judiciales, QTFY está vinculado a la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company y ofrecía servicios de jaqueo a clientes que incluían al Ministerio de Seguridad del Estado y al Ejército Popular de Liberación de China.

La incautación de los dominios, utilizados por las dos plataformas para comunicarse y autenticarse, las dejó inoperativas, detalló el DOJ.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó en el comunicado que las fuerzas federales investigaron y desactivaron el software malicioso vinculado a China, en una nueva operación para desmantelar actividades de jaqueo patrocinadas por Pekín.

Con información de EFE

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