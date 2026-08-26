Estados Unidos decomisó este miércoles los dominios de dos plataformas de jaqueo patrocinadas por China, “utilizadas para atacar infraestructuras críticas de Estados Unidos y otras redes sensibles”, incluidas las de la NASA, la Reserva Federal y el Senado.

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) y el FBI señalaron en un comunicado que las plataformas QScan y QTRouter, operadas por el grupo QTFY, permitían infectar miles de dispositivos conectados a internet y utilizarlos para ocultar el origen de los ataques.

Ciberataques a entidades estadounidenses. (Foto: Difusión)

La vinculación con China

Según documentos judiciales, QTFY está vinculado a la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company y ofrecía servicios de jaqueo a clientes que incluían al Ministerio de Seguridad del Estado y al Ejército Popular de Liberación de China.

La incautación de los dominios, utilizados por las dos plataformas para comunicarse y autenticarse, las dejó inoperativas, detalló el DOJ.

Las autoridades también detallaron que los ataques se remontan al menos al 2018.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó en el comunicado que las fuerzas federales investigaron y desactivaron el software malicioso vinculado a China, en una nueva operación para desmantelar actividades de jaqueo patrocinadas por Pekín.

Con información de EFE