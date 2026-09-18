Florida impondrá nuevas restricciones al uso de la inteligencia artificial (IA) en escuelas y universidades públicas, sumándose a las medidas adoptadas por los distritos escolares de Los Ángeles y Nueva York ante las crecientes preocupaciones sobre el impacto de esta tecnología en la educación.

El Consejo de Educación de Florida aprobó por unanimidad nuevas limitaciones a la IA en escuelas públicas de preescolar a secundaria y en las universidades públicas estatales, incluyendo prohibir esta tecnología para “satisfacer las necesidades sociales” de los alumnos o “simular amistad, compañía o relaciones emocionales” con ellos.

La normativa también impedirá que los alumnos empleen inteligencia artificial para realizar trabajos o evaluaciones calificadas de un curso o programa. Asimismo, restringirá el uso de sistemas con diseños antropomórficos o destinados a establecer relaciones que incentiven a los estudiantes a continuar interactuando con la herramienta.

Las medidas, que afectarán a más de 3 millones de estudiantes a partir de julio de 2027, también obligan a las escuelas a obtener consentimiento de los padres sobre la implementación de estas herramientas y, si las rechazan, los planteles deberán proporcionar alternativas de enseñanza sin inteligencia artificial.

Asimismo, la nueva normativa impide a la IA que vigile conductas o elabore perfiles psicológicos de los estudiantes, quienes no podrán utilizar estas herramientas sin supervisión de profesores y administradores, que recibirán capacitación sobre la seguridad, riesgos y limitaciones de la tecnología.

La normativa también limita el uso de IA para tareas, evaluaciones y la creación de vínculos emocionales con estudiantes. Foto: EFE.

La alarma nacional por la IA

Las medidas de Florida contra la IA se aprueban semanas después de restricciones avaladas por los distritos escolares de Los Ángeles y Nueva York, los dos mayores de Estados Unidos, seguidos por el de Miami.

Mientras Los Ángeles anunció la prohibición de la IA generativa de texto, imágenes y otro contenido, Nueva York emitió una moratoria de un año de esta tecnología para niños desde preescolar hasta octavo grado.

Casi la mitad de los estados en EE.UU., 24, han emitido lineamientos para la IA en las aulas, según la organización civil TeachAI, mientras la asociación FutureEd ha documentado 77 proyectos de ley en 27 estados que abordan la inteligencia artificial en la enseñanza.

Las alarmas crecen desde la semana pasada, cuando un investigador de Anthropic que también trabajó para OpenAI, Jacob Coxon, renunció al acusar a la empresa y sus competidores de no desarrollar IA de manera responsable y que los líderes creen que “podría acabar” con la humanidad “antes de que termine la década”.

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El director general de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo el fin de semana en el que urgió desacelerar el desarrollo de esta tecnología por los riesgos, a lo que sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó estas peticiones para evitar que China aventaje a EE.UU.

En contraste, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, advirtió el lunes a los miembros de su partido que apoyar la IA será una “posición perdedora” en las próximas elecciones.

Con información de EFE.